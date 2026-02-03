KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:35, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Исламабад Қазақстан Президентінің сапарына дайындалып жатыр

    АСТАНА. KAZNFORM - Исламабад Қазақстан Президентінің мемлекеттік сапарына дайындалып жатыр.

    Фото: видеодан алынған скрин

    Бұл туралы БОРТ №1 Telegram арнасынан мәлім болды.

    Айта кетейік, осыған дейін Президенттің 3-4 ақпан күндері Пәкістан Ислам Республикасына мемлекеттік сапармен баратыны туралы жазған едік.

    Сапар аясында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Премьер-министр Шахбаз Шарифпен және Президент Асиф Али Зардаримен келіссөздер жүргізіп, саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайту перспективасын талқылайды.

    Сонымен қатар Қазақстан-Пәкістан бизнес форумына қатысу жоспарланған.

    Тегтер:
    Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның сыртқы саясаты
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
