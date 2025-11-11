Исламабад сотының маңындағы жарылыс: 12 адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алды
АСТАНА. KAZINFORM — Пәкістан астанасында жергілікті уақыт бойынша шамамен сағат 12:39–да сот ғимаратының маңында тұрған көлік жарылды. Кем дегенде 12 адам қаза тапты.
Пәкістанның ішкі істер министрі Мохсин Наквидің айтуынша, лаңкестік әрекет салдарынан кем дегенде 12 адам қаза тауып, 27 адам жарақат алған.
Накви тілшілерге берген сұхбатында жанкешті сот ғимаратына кіруге әрекеттенгенін, бірақ кіре алмай, полиция көлігіне шабуыл жасағанын хабарлады.
Ол премьер-министр Шахбаз Шарифтің жәбірленушілерге медициналық көмек көрсетуді, ал құқық қорғау органдарына шабуылдаушының есімін анықтауды бұйырғанын қосып өтті.
— Сотқа шабуыл жасағандар әшкереленеді. Бүгінгі лаңкестік шабуылдың көптеген байланысы бар, жиналған дәлелдемелер жақын арада жария етіледі, — деп мәлімдеді Ішкі істер министрі.
Ол жарылыстың бірнеше маңызды мәні бар екенін айтты және егер оның артында шетелдік күштер тұрса, жауапсыз қалмайтынын түсіндірді.
Министрдің айтуынша, жанкешті оқиға орнында 10-15 минут бойы ғимаратқа кіру мүмкіндігін күтіп тұрған. Ол құрылғыны полиция көлігі жақын маңда тоқтаған кезде іске қосқан.
Полицияның алғашқы хабарламаларында жарылыс сот ғимаратының сыртында тұрақта тұрған көлікте болғаны айтылған. Зардап шеккендердің арасында талапкерлер мен қорғаушылар да болған. Жарылыстан кейін сот ғимараты эвакуацияланды, адамдар апаттық шығу жолы арқылы эвакуацияланды, ал сот отырыстары тоқтатылды.
Оқиға орнына көп ұзамай Исламабад полициясы инспекторының орынбасары, бас комиссар және сот-медициналық сараптама тобы барды. Төтенше жағдайлар қызметі мен құқық қорғау органдарының қызметкерлері қаза тапқандар мен жарақат алғандарды ауруханаға жеткізді. Бас қаланың PIMS ауруханасында төтенше жағдай режимі жарияланды.
Еске сала кетсек, дүйсенбінің кешінде Үндістан астанасы Нью-Делидің адам көп жүретін бөлігінде бағдаршамда автокөлік жарылды. Дүйсенбі күнгі кешкі жағдай бойынша 9 адамның қаза тапқаны және 20-дан астам адамның жараланғаны хабарланды.