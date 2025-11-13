KZ
    Исламиада-2025: Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Өзбекстанды жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM – Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Эр-Риядта (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан Ислам ынтымақтастығы ойындарында алғашқы кездесуінде жеңіске жетті. 

    Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Ислам ынтымақтастығы ойындарында Өзбекстанды жеңді
    Фото: Нұрғали Жұмағазы / ҰОК

    Ұлттық олимпиадалық комитеттіңм мәліметінше, отандастарымыз Өзбекстан құрамасымен кездесіп, 36:28 есебімен қарсыласынан басым түсті. 

    Келесі матчта Қазақстан командасы Әзербайжан құрамасымен кім мықтыны анықтайды. 

    Айта кетейік, қазақстандықтар В тобында өнер көрсетіп жатыр. 

    Бұған дейін Қазақстан құрамасы жүзуден Ислам ынтымақтастығы ойындарының күміс жүлдегері атанғанын хабарлағанбыз. 

    Абылайхан Жұмашев
