Исландия Еуропалық Одаққа кіру жөнінде референдум өткізуді жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Исландия үкіметі Еуропалық Одаққа (ЕО) кіру жөніндегі келіссөздерді қайта бастау мәселесі бойынша 29 тамызда референдум өткізуді ұсынды, деп хабарлайды Еuronews.
Исландияның Сыртқы істер министрі Криструн Фростадоуттирдің айтуынша, тиісті ұсыныс келесі аптада парламенттің қарауына жіберіледі.
Еуропалық комиссия бұл шешімді құптайтынын мәлімдеді.
– Исландия — Еуропалық одақтың жақын әрі құнды серіктесі, Біздің ынтымақтастығымыз қазірдің өзінде берік әрі кең ауқымды. Біз исландиялық билікпен тығыз өзара іс-қимылды жалғастырып, оны одан әрі нығайтуды асыға күтеміз, — деді Еурокомиссияның баспасөз хатшысы Маркус Ламмерт.
Исландия Еуропалық одаққа мүшелікке өтінімді 2009 жылы, халықаралық қаржы дағдарысы арал экономикасына айтарлықтай соққы жасаған кезеңде берген. 2010–2013 жылдары жүргізілген келіссөздер барысында 33 келіссөз тарауының 11-і жабылды.
Алайда 2015 жылы Исландия үкіметі бұл келіссөздерден шығу туралы шешім қабылдады.
Айта кетейік, ЕО АҚШ-пен сауда келісімін ратификациялауды уақытша тоқтатуы мүмкін.