Испания құрамасының капитаны: Месси — футбол тарихындағы ең ұлы ойыншы
АСТАНА. KAZINFORM — Испания құрамасының капитаны Родриго Эрнандес 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының Аргентинаға қарсы финалы қарсаңында өткен баспасөз мәслихатында өз ойымен бөлісті. Футболшы аргентиналық жанкүйерлердің трибунадағы басымдығы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Sports.kz.
— Жанкүйерлердің қолдауы маңызды, бірақ матчтың тағдыры алаңда шешіледі. Біз стадиондарда испаниялық жанкүйерлердің қолдауын сезіндік. Егер аргентиналықтар көбірек болады десеңіздер, жарайды. Бірақ біз өз жанкүйерлерімізге сенеміз, — деді Родри.
Жартылай қорғаушы соңғы жылдардағы Испания құрамасының дамуына да тоқталды.
— Соңғы жылдары Испания құрамасы тұрақты түрде алға жылжыды. Бұған дейін де айтқанмын, бұл буын өз ізін қалдырады. Әлем чемпионатын жеңу — кез келген футболшы үшін ең үлкен жетістік.
Барлығы осылай өрбуі тиіс еді. Әуелі Ұлттар лигасын жеңіп, өзіміздің деңгейімізді дәлелдедік, кейін Еуропа чемпионатын ұттық, енді әлем чемпионатының финалына шықтық. Біз мұнымен тоқтап қалмаймыз, алдымызда үлкен мақсаттар тұр, — деді команда капитаны.
Испания құрамасының әлсіз тұсы туралы сұраққа Родри жауап беруден бас тартты.
— Мұны көпшілік алдында айтпаймын. Әйтпесе олар оны бірден өз пайдасына жаратып алады, — деп әзілдеді футболшы.
Родри Аргентина құрамасының капитаны Лионель Месси туралы да пікір білдірді.
— Месси — футбол тарихындағы ең ұлы ойыншы. Ол өз құрамасын Катардағы әлем чемпионатының жеңісіне жеткізді, енді бұл турнирдің де финалына алып шықты. Біз тек Леоны емес, Аргентина құрамасындағы басқа да мықты ойыншыларды ескеруіміз керек, — деді Родри.
Сондай-ақ футболшы турнирдің басында өзіне айтылған сындарға тоқталды.
— Әлем чемпионатының басында БАҚ-та менің негізгі құрамда ойнамауым керектігі туралы пікірлерді естідім. Бірақ мен өзіме сенімдімін. Турнир барысында өз ойынымның да, бүкіл команданың да ілгерілеуіне көңілім толады. Біздің мақсатымыз — дәл қазір тұрған деңгейге жету еді. Біз әлем чемпионы атануды көздедік және оған қол жеткізе алатынымызды білеміз, — деп түйіндеді Родри.
Айта кетейік, Испания мен Аргентина арасындағы 2026 жылғы әлем чемпионатының финалы Қазақстан уақыты бойынша 19 шілдеден 20 шілдеге қараған түні өтеді.