Испания Мароккомен шекарада жаңа бөгет орнатуға кірісті
АСТАНА. KAZINFORM – Мароккодан мигранттардың жаппай келуінен кейін Испания Сеута автономиялық қаласында қорғаныс бөгетін орнату жұмыстарын бастады, деп хабарлайды БелТА.
El País газетінің мәліметінше, қорғаныс жүйесінің негізгі бөлігі ұзындығы 500 метрлік үрлемелі бөгеттен тұрады. Оның су бетіндегі бөлігі 30–70 сантиметр биіктікке көтерілсе, су астындағы бөлігі бір метрге дейінгі тереңдікке түседі.
Бұдан бөлек, Испания Әскери-теңіз күштері ұсынған қалқымалы буйлар желісі орнатылады.
БАҚ мәліметінше, 30 шілдеде мыңдаған мигрант толқын бөгет орнатылған аймақты айналып өтіп, бір бөлігі жаяу, енді бірі жүзіп өту арқылы Мароккодан Сеутаға кірген.
Қала әкімшілігінің дерегіне сәйкес, Сеутаға шамамен 60 мың мигрант келген. Ал Испания Ішкі істер министрлігі олардың санын 50 мың адам деп бағалап отыр.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, Испания мигранттар легіне байланысты Сеутаға әскер жібереді.
Сеутаға заңсыз өткен мигранттардың жартысынан астамы Мароккоға оралды.
Сеута маңында қаза тапқан 14 мигранттың мәйіті Мароккодағы ауруханаға жеткізілді.