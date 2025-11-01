Испанияда әлемдегі ең биік ғибадатхананың құрылысы аяқталады
АСТАНА.KAZINFORM — Барселонадағы Киелі Отбасы шіркеуінің (Саграда Фамилия) құрылысшылары ғимараттың орталық мұнарасына кресттің алғашқы бөлігін орнатты. Енді нысанның биіктігі 162,91 метрге жетіп, ол әлемдегі ең биік ғибадатханаға айналды, деп жазды BBC.
Бұл рекорд 1890 жылдан бері Ульм соборына тиесілі болған еді (XIV ғасырда басталып, XIX ғасырда аяқталған шіркеу), оның биіктігі – 161 метр.
Архитектор Антонио Гауди жобалаған Киелі Отбасы шіркеуінің құрылысы 100 жылдан астам уақыт бойы жүріп келеді, ал оның негізгі бөлігі келесі жылы толық аяқталуы тиіс.
Алдағы бірнеше айда Иса Мәсіхке арналған орталық мұнараға кресттің қалған бөліктері орнатылады, содан кейін оның биіктігі 172 метрге дейін жетеді.
Киелі Отбасы шіркеуінің алғашқы іргетасы 1882 жылы қаланған, ал келесі жылы оның құрылысын жас архитектор Антонио Гауди өз қолына алған.
Кейін бұл шіркеу Гаудидің өміріндегі басты жобаға айналды: ол бастапқы жобаны түбегейлі өзгертіп, бастапқыда діни қайырымдылық қаржысына салынып жатқан шағын ғибадатхананы ұлы сәулет туындысына айналдырды.
1926 жылы Гауди қайтыс болған сәтте оның жобалаған 18 мұнарасының тек бірі ғана тұрғызылған еді.
Келесі жылдары құрылыс біртіндеп жалғасып, оны қаржыландырумен және басқарумен «Саграда Фамилия қоры» айналысып келеді. Қордың қаражаты билеттер сатылымынан және жеке донорлардан түседі.
Шамамен бір жарым ғасыр бойы құрылыс түрлі қиындықтарға тап болды.
Испаниядағы азаматтық соғыс кезінде каталондық анархистер шіркеудің жерасты криптасын өртеп жіберіп, Гауди жасаған сызбалар мен макеттерді жойған.
Сонымен қатар, COVID-19 пандемиясы кезінде де жұмыстар уақытша тоқтатылды. Қор өкілдері мұны билеттер сатылымының азаюымен түсіндірген.
Алайда өткен жылдың қыркүйегінде қордың бас директоры Хавьер Мартинес Associated Press агенттігіне берген сұхбатында Иса Мәсіхтің орталық мұнарасы 2026 жылы — Гаудидің қайтыс болғанына 100 жыл толғанда — толық аяқталатынын мәлімдеді.
Архитектордың құрметіне, оның сүйегі жерленген Киелі Отбасы шіркеуінің криптасында бірнеше еске алу шаралары өтеді.
Құрылысшылар келесі онжылдықта шіркеуді толығымен аяқтау жұмыстарын жалғастырады: жаңа сәндік элементтер мен мүсіндер жасалып, ғибадатхананың басты кіреберісіне баспалдақ салынады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Нотр-Дам де Пари шіркеуінің мұнаралары өрттен кейін қайта ашылғанын жазған едік.