Испанияда өртке байланысты эвакуацияланған 600 тұрғын үйлеріне оралып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM — Альмерия провинциясында бейсенбіден бері алғаш рет оң өзгерістер байқалды. Билік өкілдері өрт сөндірушілердің ірі өрт ошағын бақылауға алғанын хабарлады, деп жазады euronews.
Испанияның оңтүстігінде кемінде ондаған адамның өмірін қиған алапат орман өрті ауыздықталды. Осыған байланысты Альмерия провинциясынан эвакуацияланған жүздеген тұрғын үйлеріне қайтып жатыр. Бейсенбіден бері жалғасқан өрт шамамен 7 мың гектар аумақты шарпыды, ал өрт шебінің ұзындығы 40 шақырымнан асты.
📹 #IFLosGallardos— UME (@UMEgob) July 12, 2026
El trabajo continúa durante la noche.
El #BIEM2 extingue reactivaciones, asegura el perímetro y emplea drones para localizar puntos calientes en El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos.
También revisa caminos y viviendas aisladas en coordinación… pic.twitter.com/lVLqcOlWBi
Сенбі күні кешке өңірлік денсаулық сақтау және төтенше жағдайлар басқармасының басшысы Антонио Санс 600-ден астам адамның үйлеріне оралғанын мәлімдеді. Эвакуацияланған шамамен 1,5 мың адамның қалған бөлігі қонақүйлер мен жалдамалы баспаналарда кемінде тағы бір тәулік болады. Оларды орналастыру шығындарын Мадрид өз мойнына алған.
Дүйсенбі күні Альмерияға Испания премьер-министрі Педро Санчес келеді деп жоспарланған.
Сонымен қатар, өңірде өрт басталғалы бері туыстары байланысқа шыға алмаған 23 адамды іздеу жалғасып жатыр.
#IFLosGallardos I Continuamos desplegados entre #Garrucha y #Vera, realizando batidas para localizar a posibles personas en la zona afectada y reforzando las labores de control y aseguramiento del perímetro del incendio.— Guardia Civil (@guardiacivil) July 11, 2026
Además, se mantienen los dispositivos de #seguridad,… pic.twitter.com/9kdiyPzfAg
Алдын ала мәлімет бойынша, өрт аптап ыстық кезінде электр беру желісінің үзілуінен шыққан. Жалынды тек сенбі күні ауа райы жақсарғаннан кейін ғана тұрақтандыру мүмкін болды.
Бұған дейін хабарланғандай, Испаниядағы орман өртінен 12 адам қаза тапты.