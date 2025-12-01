Испаниядағы неонацистік желінің жетекшісі қамауға алынды
АСТАНА. KAZINFORM — Испанияда неонацистік террористік топпен байланысты жасырын ұяшық жойылды, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Испания полициясы дүйсенбі күні ел аумағында алғаш рет The Base ұйымымен байланысы бар жасырын ұяшықтың жойылғанын хабарлады. The Base — Еуропалық Одақта террористік ұйым деп танылған, АҚШ-та құрылған ақ нәсілдік сепаратистердің неонацистік қарулы тобы.
Валенсияның солтүстігіндегі Кастельон провинциясында үш адам ұсталған. Олардың бірі — топтың жетекшісі деп күдікке ілінген азамат — қамауға алынды. Тінту кезінде полиция екі тапанша, жеті винтовкасы, оқ-дәрілер, 20-дан астам пышақ, тактикалық жабдық және неонацистік материалдарды тәркіледі, деп жазады Reuters.
Испанияда тұтқынға алу ультраоңшыл идеялар мен топтардың белсенділігінің артуымен байланысты болды. Соңғы сауалнамалар жастар арасында ұлтшыл ұйымдарға қолдаудың өсіп келе жатқанын көрсетеді, бұл елдің авторитарлық өткеніне қатысты пікірталастарды қайта күшейткен.
The Base ұйымы 2018 жылы АҚШ-та Ринальдо Наццаро негізін қалаған. Топ «акселерационизм» идеологиясын насихаттайды — яғни демократиялық институттардың күйреуін жеделдету үшін зорлық-зомбылық әрекеттерін қолдануды ұсынады.
Полицияның мәліметінше, Испаниядағы ұяшықтың жетекшісі The Base негізін қалаушысымен тікелей байланыста болған. Бір ай бұрын ол бірнеше елдегі жасырын топтарды біріктіруге шақырған.
Сонымен қатар, полиция күдіктілердің аса радикалды болғанын, әскери дайындықтан өткенін және нысаналы шабуылдар жасауға дайын екендерін білдіргенін хабарлады. Олар әлеуметтік желілерді жаңа жақтастар тарту үшін пайдаланған.
Бұдан бұрын Мадридте ондаған мың адам Испания үкіметінің отставкаға кетуін талап еткенін жазғанбыз.