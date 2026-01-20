Испаниядағы теміржол апаты: қаза тапқандар саны 41-ге жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Жексенбі кешке қарай Испанияның оңтүстігінде екі жоғары жылдамдықты пойыздың соқтығысуы салдарынан кемінде 41 адам қаза тапты, деп хабарлайды Азертадж.
Бұл туралы сейсенбі күні таңертең Андалусия аймағының билігі мен көлік министрі жариялаған алдын ала есепте айтылған.
- Қаза тапқандар саны 41-ге жетті, себебі кеше кешке (дүйсенбі күні) Ирьо бағытына бет алған пойыздың бір вагонынан тағы бір адамның мәйіті табылды, – делінген Андалусия аймақтық үкіметінің мәлімдемесінде.
Сейсенбі күні Испанияның құтқару қызметтері пойыздың ең қатты зақымданған вагондарына жету үшін крандарды пайдаланып, апат салдарынан әлі күнге дейін хабар-ошарсыз кеткен адамдардың мәйіттерін шығарып алуға тырысты.
Апат таулы жота етегіндегі, зәйтүн тоғайларымен көмкерілген қыратты жерде болған. Оқиға орнына тек бір жолақты жол арқылы ғана жетуге болады, бұл ауыр техниканың құтқарушыларға жетуін қиындатып отыр.
Испан жұртшылығы жексенбі кешке Кордова провинциясындағы Адамуз елді мекеніне жақын маңда, Мадридтен шамамен 360 шақырым оңтүстікте болған, Испанияның кең ауқымды жоғары жылдамдықты теміржол желісі тарихындағы алғашқы адам өлімімен аяқталған апаттан қатты күйзеліске түсті.
Сарапшылардың айтуынша, рельстегі ақаулы түйіспе пойыздардың рельстен шығып, бір-бірімен соқтығысуына себеп болған негізгі фактор болуы мүмкін.
Ішкі істер министрі Фернандо Гранде-Марласка дүйсенбі күні кешке мемлекеттік TVE телеарнасына берген сұхбатында кемінде үш адамның денесі әлі де қирандылар астында жатқанын мәлімдеді.
Оның айтуынша, полицияға 43 адам хабар-ошарсыз кетті деген хабарлама түскен, бұл алдын ала қаза тапқандар санына шамалас. Алайда министр құтқару топтары рельстен шығып кеткен вагондарды толық көтеріп бітпейінше, қаза тапқандардың түпкілікті саны расталмайтынын ескертті.
Айта кетелік Испанияда жоғары жылдамдықты екі пойыз рельстен шығып, 21 адам қаза тапты. Кейінірек адам шығына 39-ға жеткені туралы жазған едік.
Сонымен қатар Испанияда пойыз апатына байланысты үш күндік аза тұту жарияланды.