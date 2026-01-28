Испаниялық ғалымдар тышқандарды ұйқы безі қатерлі ісігінен толық айықтырды
АСТАНА. KAZINFORM — Испаниялық зерттеушілер тышқандардағы ұйқы безі ісіктерін толық жойып, аурудың қайта оянуын тоқтата алды. Алайда олар бұл әдісті адамдарға қолдануға дейін әлі ұзақ та күрделі бейімдеу және клиникалық сынақтар үдерісі күтіп тұрғанын айтады. бұл туралы Euronews жазды.
Испанияның Ұлттық онкологиялық зерттеу орталығының (CNIO) жүргізген зерттеуі үштік біріктірілген терапияның көмегімен тышқандардағы ұйқы безі ісіктерін толық жойып, олардың қайта пайда болуын болдырмауға болатынын көрсетті.
«Бұл зерттеулер ұйқы безінің протоктық аденокарциномасы бар науқастардың өмір сүру ұзақтығын арттыруы мүмкін жаңа біріктірілген емдеу әдістерін әзірлеуге жол ашады», — делінген мекеме таратқан авторлардың мәлімдемесінде. — «Біздің нәтижелер болашақта жаңа клиникалық сынақтар жүргізудің бағытын айқындайды».
PNAS ғылыми журналында жарияланған нәтижелер KRAS протоонкогенінің үш негізгі нүктесіне бір мезгілде әсер ету ісіктің ұзақ мерзімді кері дамуына қол жеткізуге мүмкіндік беретінін көрсетеді.
Зерттеуге CNIO-дағы эксперименттік онкология тобының жетекшісі Мариано Барбасид жетекшілік етті. Испанияда жыл сайын ұйқы безі қатерлі ісігінің 10 300-ден астам жаңа жағдайы анықталады, ал бес жылдық өмір сүру көрсеткіші 10%-дан төмен.
Бұл ғылыми серпілістің басты мәні — онкогенді тек бір нүктеде бөгеген кезде пайда болатын дәріге төзімділікті болдырмау. CNIO тобы эксперименттік KRAS ингибиторын, өкпе қатерлі ісігін емдеуге бұрыннан мақұлданған препаратты және ақуызды ыдырататын молекуланы біріктірді. Осындай комбинация үш түрлі жануар моделінде ешқандай жанама әсерсіз ісіктердің толық жойылуына қол жеткізуге мүмкіндік берді.
Еске сала кетейік, қатерлі ісік Швециядағы өлім-жітімнің негізгі себебіне айналды.