Ыстанбұлда беларусь спорт шенеунігі із-түзсіз жоғалып кетті
АСТАНА. KAZINFORM – Босфор арқылы өткен құрлықаралық жүзу кезінде ресейлік спортшы Николай Свечниковтың жоғалуынан кейін, Ыстанбұлда тағы бір шетелдік азамат – Беларусь спорттық ынтымақтастық қорының халықаралық бөлім басшысы Анатолий Котов жұмбақ жағдайда із-түзсіз кетті, деп хабарлайды агенттіктің меншікті тілшісі.
Түрік басылымдарының мәліметінше, Анатолий Котов 21 тамызда Ыстанбұлға келген, алайда әріптестеріне сапары туралы ескертпеген. Ұшып келген соң ол тек жұбайына бір хабарлама жолдаған, содан бері, бір аптадан астам уақыт бойы оның қайда екендігі белгісіз. Қазіргі уақытта іздеу шаралары жүргізілуде.
Бұл жаңалық Босфор арқылы өткен халықаралық жарыс кезінде жоғалып кеткен 29 жастағы ресейлік жүзуші Николай Свечниковты іздестіру жұмыстары жалғасып жатқан сәтте белгілі болды. Биылғы жарысқа әлемнің түкпір-түкпірінен шамамен үш мың адам қатысқан. Ресейлік спортшы арнайы осы жарыс үшін Түркияға келген, алайда жүзу кезінде жоғалып кеткен. Содан бері оны сүңгуірлер, жағалау күзеті және төтенше жағдай қызметкерлері Стамбул губернаторлығы мен Бейкоз прокуратурасының үйлестіруімен іздестіріп жатыр.
Анатолий Котовтың жоғалуы қосымша алаңдаушылық тудырып отыр. Жергілікті құқық қорғау органдары бейнебақылау камераларын тексеріп, шенеуніктің әуежайдан қалаға дейінгі жүріп өткен бағытын зерттеуде.
Түркияның ең ірі қаласында қысқа мерзімде екі шетелдіктің жоғалуы жергілікті билікті де, халықаралық қауымдастықты да алаңдатып отыр.
Еске сала кетейік, бұған дейін ресейлік жүзуші Николай Свечниковтың Босфордағы жарыс кезінде жоғалып кеткені хабарланған болатын. Стамбұлдың Бейкоз ауданы прокуратурасы спортшының суға батып кетпеу ықтималдығын ескере отырып, арнайы полиция тобын құрып, іздестіру шараларын күшейткен.