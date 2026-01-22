KZ
    01:39, 22 Қаңтар 2026

    Ыстанбұлда каратэден өтетін Премьер-лига бәсекесіне қатысатын Қазақстан құрамасы анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Ыстанбұл қаласында 23-25 қаңтар аралығында WKF каратэден 2026 жылдың алғашқы Премьер-лига санатындағы бәсекесі өтеді.

    Ыстанбұлда каратэден өтетін Премьер-лига бәсекесіне қатысатын Қазақстан құрамасы анықталды
    Фото: Қазақстан каратэ федерациясы

    Қазақстан каратэ федерациясынан мәлім еткеніндей, айтулы додада әр салмақта әлемдік рейтингіде үздік 32 спортшы ғана сынға түседі. 

    Бұл жарысқа Қазақстан әдеттегідей ауқымды командамен барады. 

    Әйелдер (кумите): 

    Айшабибі Шарахан (-55 кг), 
    Әсел Қанай (-61 кг),
    Айжан Бәкірова (-61 кг),
    Дайяна Даренская (-68 кг),
    Софья Берульцева (+68 кг).

    Ерлер (кумите): 

    Дархан Темірәлиев (-60 кг), 
    Жоламан Биғабыл (-60 кг),
    Еркінбек Байтөреев (-67 кг),
    Нұрқанат Әжіқанов (-75 кг),
    Әлихан Қадырғали (-84 кг),
    Диас Анарбеков (+84 кг),
    Диас Ұлбек (+84 кг).

    Ыстанбұлдағы жарыста барлығы 65 елден іріктелген 382 каратэ шебері күш сынасады. Жекпе-жектер Халықаралық каратэ федерациясының YouTube арнасы (World Karate) арқылы тікелей эфирде көрсетіледі.

    Бұдан бұрын Софья Берульцеваның Мәскеу турнирінің үш дүркін чемпионы атанғанын жазған едік.

