Ыстанбұлдағы Айя-София мешіті өртеніп кете жаздады
АСТАНА.KAZINFORM - Ыстанбұлдағы Айя-София мешітіне келушілердің қырағылығының арқасында мешітті өртеуге ниеттенгендердің әрекеті жүзеге аспай қалды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Ыстанбұлдағы Айя-София мешітінде ақшам намазынан кейін өрт қою әрекетінің алды алынды. Түтінді байқап, дер кезінде хабарлаған әйел болмағанда, оқиға қайғылы аяқталуы мүмкін еді.
Түрік ақпарат құралдарының хабарлауынша, оқиға намаздан кейінгі уақытта мешіттің бос кезінде болған. Камераларды тексергенде бетін жасырып, мешітке қызыл қалпақ, қара көйлек киген ер адам кірген. Үстінде металл болмағандықтан, ол металл іздегіштерден еш қиындықсыз өтті. Кейін оның қалтасында ұсақ қағаз қиындылары болғаны анықталды.
Бастапқыда мұнараға қарай бет алған шабуылшы күрт бұрылып, бағандардың біріне жасырынады. Сол жерде өзімен бірге алып келген кітап парақтарын өртеп жіберді. Осыдан кейін күдікті ешбір үрей тудырмай, оқиға орнынан сабырлы түрде кетіп қалған.
Сол мезетте мешітте болған әйел күйіктің иісін сезіп, дереу имамды шақырды. Ол өртті сөндіруге тырысты, бірақ нәтиже болмады - әйелдің өзі және басқа адам көмекке келді. Еденді дер кезінде жұлып алғандықтан, жанып жатқан кілем жалынның таралуына жол бермеді.
Полицияның айтуынша, ақшам намазынан кейін мешітте адам болмайтыны алдын ала жоспарланған. Шабуылшының ғимаратты ауқымды өрттен сақтап қалуы мүмкін материалдар жоқ орынды таңдағаны да баса айтылады.
Құқық қорғау органдары қылмыскерді ұстады. Ол Месут Гюлчю болып шықты. Ол бұған дейін Ыстанбұлдың Бакыркөй ауданында орналасқан психиатриялық емханада емделген.
Оқиғадан кейін Айя-Софияда қауіпсіздік шаралары айтарлықтай күшейтілді.
Бұған дейін ауқымды жоба аясында әлемге әйгілі Ыстанбұлдағы Айя-София мешітінің бас күмбезі алты ғасырдан кейін алғаш рет қалпына келтірілетінін жазған болатынбыз.