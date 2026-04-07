Ыстанбұлдағы Израиль консулдығының маңындағы атыс: Шабуылшылар қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM — Ыстанбұлдың іскерлік ауданындағы Израиль Бас консулдығының маңында полиция мен үш қарулы адам арасында атыс болды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы тілшісі.
Оқиға орнына полиция мен медицина қызметкерлері дереу жетті.
Шабуыл жасағандардың барлығы қаза тауып, екі полиция қызметкері жеңіл жарақат алды.
Түркияның ішкі істер министрі Мустафа Чифтчидің айтуынша, күдіктілердің кім екені анықталды. Олар Ыстанбұлға Измиттен жалға алынған көлікпен келген. Алдын ала мәліметтер бойынша, олардың бірі діни экстремистік ұйыммен байланыста, ал екіншісінің есірткіге қатысты қылмыстары бар.
Оқиғаның консулдыққа шабуыл жасау әрекетіне қатысы бар-жоғы әлі анықталған жоқ.
Түркияның әділет министрі Акын Гюрлек Ыстанбұл қалалық прокуратурасы оқиға бойынша тергеу бастағанын мәлімдеді. Іске бас прокурордың орынбасарын қоса алғанда, үш прокурор тағайындалды және олар оқиғаның мән-жайын анықтау үшін қылмыс орнын тексеруді бастады.
Бұған дейін Түркияда Қазақстан азаматының өлтірілгені хабарланған болатын. ҚР Сыртқы істер министрлігі азаматтың қайтыс болғанын растады.