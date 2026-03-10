Ыстанбұлдың қамауға алынған мэрі 2430 жылға дейін сотталуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Ыстанбұлдың қамауға алынған мэрі Экрем Имамоғлуға қарсы жаңа сот процесі басталды. Айыптаулар тізіміне қылмыстық ұйымдасу, парақорлық пен жымқыру сияқты 142 бап кіреді және 3 900 беттен тұрады.
Hurriyet Daily News басылымының хабарлауынша, егер айыптау тарапы бұрынғы мэрдің кінәсін барлық айыптау бойынша дәлелдей алса, ол 2430 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін.
Алғашқы тыңдауды Экрем Имамоғлуға мәлімдеме жасауға рұқсат бермеген судья кейінге қалдырды. Экс-мэр «өзін өзі қорғайтын адамдардың құқықтарын құрметтеуге» шақырғаннан кейін, судья сот залынан шығып кетті, ал барлық қатысушыдан кету сұралды. Тыңдау түске таман жалғасты.
Қатысушылар арасында Экрем Имамоғлудың туыстары және оппозициялық Республикалық халық партиясының (РХП) жетекшісі Өзгүр Өзел болды. Іс-шаралар қатаң күзетпен өтіп жатыр. Сот ғимаратынан 1 шақырым радиуста кез келген наразылық акцияларына тыйым салынады. Сот ғимаратының жанындағы темір тордың артында бұрынғы мэрдің жақтастары жиналды.
Республикалық Халық партиясының (РХП) жетекшілерінің бірі Экрем Имамоғлу 2025 жылдың наурыз айында сыбайлас жемқорлық айыптаулары бойынша қамауға алынды. Ол барлық айыптауды жоққа шығарады, оларды саяси астары бар деп атайды.
Имамоғлу президент сайлауында Режеп Тайып Ердоғанның басты қарсыласы болып саналды, ал оның тұтқындалуы наразылық акцияларын тудырды.
2025 жылдың шілдесінде Экрем Имамоглу прокурорды қорлап, қорқытқаны үшін бір жыл сегіз айға бас бостандығынан айырылды. Қазіргі уақытта ол сыбайлас жемқорлық ісі бойынша шамамен 400 адаммен бірге сотталып жатыр.
Еске сала кетейік, сыбайлас жемқорлық бойынша айыпталған Ыстамбұл мэрі қамауға алынды.