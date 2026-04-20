Ыстықкөлдің түбінен Атлантидаға ұқсас көне қала табылды
АСТАНА. KAZINFORM — Қырғызстанда Ыстықкөлдің түбінен археологтар Атлантидаға ұқсас ежелгі қаланың орнын анықтады. Бұл туралы Kazinform агенттігінің Бішкектегі меншікті тілшісі хабарлады.
Econews мәліметінше, сүңгуірлер мен археологтар суасты экспедициясы барысында Тору-Айгыр маңындағы су басқан аумақты зерттеп, ортағасырлық қоныстың болғанын растаған.
Экспедиция есебінде зерттеушілер Ыстықкөл суының астында қалған кірпіштен салынған ғимараттар мен пеш қалдықтарын сипаттаған. Сонымен қатар керамика сынықтары, жануар сүйектері және металды өңдеуден қалған шлак қалдықтары табылған.
Ғалымдар борпылдақ құм астынан адам әрекетінің іздері сақталған мәдени қабатты — топырақтың ерекше қабатын анықтаған. Бұл олжа адамдардың осы аумақта ұзақ уақыт бойы құрылыс салып, қайта жаңғыртып отырғанын, кейіннен бұл жерді су басқанын көрсетеді.
Қираған ғимараттардың жанынан, шамамен 5 метр тереңдікте, археологтар XIII–XIV ғасырларға жататын мұсылман қорымын да зерттеген. Ондағы жерлеу орындары дәстүр бойынша Мекке бағытына қаратылып орналастырылған.
Зерттеушілердің негізгі болжамы бойынша, қала XV ғасырдағы күшті жер сілкінісінің салдарынан су астында қалған.
