KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:03, 11 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Италия асханасы ЮНЕСКО-ның мұралар тізіміне енді

    АСТАНА. KAZINFORM — ЮНЕСКО нақты бір тағамдарды бөліп көрсетпей, италиялықтардың тамақ әзірлеу дәстүрлерінің мәдени құндылығын және олардың асқа өмір салтының маңызды бөлігі ретінде қарайтынын атап өтті, деп жазды DW.

    Италия асханасы ЮНЕСКО-ның мұралар тізіміне енді
    Фото: Pexels

    Италияның премьер-министрі Джорджа Мелони бұл шешімді құптап, оны италияндықтардың ұлттық бірегейлігін мойындау деп атады.

    – Біз италиялықтар үшін асхана – жай ғана тамақ немесе рецепт жинағы емес. Бұл одан да көп: мәдениет, дәстүр, еңбек, байлық, – деді саясаткер.

    Италияның кулинарлық дәстүрі аса алуан түрлі: дерлік әрбір аймақ өзінің дәстүрлі тағамымен, тіпті пастаның өзіндік түрімен мақтанады. 2017 жылы ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұра тізіміне «неаполитандық пиццайоло өнері» енгізілген болатын. Аңыз бойынша, алғашқы пицца 1889 жылы Неапольде дайындалған.

     

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары ЮНЕСКО Италия
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар