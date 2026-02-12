Италия иммиграциялық саясатты күшейтіп, теңіз блокадасын енгізді
АСТАНА. KAZINFORM — Италия үкіметі заңсыз миграцияға бақылауды күшейту туралы заң жобасын мақұлдады. Құжатта шекаралық шараларды кеңейту, шетелдіктерді депортациялаудың жаңа негіздері, ерекше жағдайларда теңіз күштерін қолдану мүмкіндігі қарастырылған, деп хабарлайды Al Jazeera.
Премьер-министр Джорджия Мелонидің кабинеті бұл бастаманы қолдады. Құжат күшіне енуі үшін парламенттің екі палатасынан да өтуі керек.
Ең даулы ереже «қоғамдық тәртіпке немесе ұлттық қауіпсіздікке елеулі қатер төнген жағдайда» 30 күндік теңіз блокадасына рұқсат беретін ереже болды. Мұндай жағдайларға, атап айтқанда, теңіз арқылы келетін мигранттар санының күрт артуы, лаңкестік қауіптердің туындау қаупі, жаһандық эпидемиологиялық дағдарыстар немесе жоғары деңгейдегі халықаралық іс-шараларды өткізу жатады.
Белгіленген ережелерді бұзғандарға 50 000 еуроға дейін айыппұл салынады. Қайталанған жағдайда кемелерді тәркілеуі мүмкін — бұл шара Жерорта теңізіндегі құтқару операцияларына қатысатын гуманитарлық ұйымдарға да қатысты.
Заң қабылданса, Албаниядағы Return Hub көші-қон орталығы қайта ашылуы мүмкін. Жоба бұған дейін де құқық қорғау ұйымдарының заңдық қиындықтары мен сынына тап болған.
Римнің бұл бастамасы Еуропарламент Еуроодақтың көші-қон саясатын күшейтетін екі құжатты бекіткеннен кейін бір күн өткен соң көтерілді. Жаңа ережелер ЕО елдеріне баспана беруден бас тартуға және тиісті келісімдерге сәйкес мигранттарды ЕО-дан тыс танылған «қауіпсіз» мемлекеттерге жіберуге мүмкіндік береді.
Халықаралық құтқару комитетінің аға кеңесшісі Мерон Амеха Кникманның айтуынша, мұндай шаралар адамдарды байланысы мен қолдауы жоқ, зорлық-зомбылық пен қанау қаупі бар елдерге көшуге мәжбүр етуі мүмкін.
«Ағайынды Италия» партиясының жетекшісі Джорджия Мелони 2022 жылы билікке Италия жағалауына жыл сайын келетін мигранттар ағынын азайтуға уәде берді. Оның үкіметі Солтүстік Африканың бірнеше елдерімен ағынды тоқтату және орталық Жерорта теңізінде жұмыс істейтін көмек кемелеріне қатысты ережелерді күшейту үшін келісімдер жасады.
Билік өкілдерінің мәліметінше, жыл басынан бері Италияға теңіз арқылы 2000-ға жуық адам келген, өткен жылдың сәйкес кезеңінде бұл көрсеткіш 4400-ге жеткен. Дегенмен, көптеген мигранттар Жерорта теңізін кесіп өту кезінде мертігіп жатыр. БҰҰ-ның Көші-қон жөніндегі халықаралық ұйымының (ХКҰ) мәліметтері бойынша биыл 490-ға жуық адам із-түзсіз жоғалған деп хабарланды.
Мұндай қайғылы жағдай жақында Грекияның Хиос аралында орын алды. Мұнда қайық апатынан 14 мигрант көз жұмды.