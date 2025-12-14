Италия Ryanair компаниясына 1 млрд еуроға дейін айыппұл салуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Ирландиялық Ryanair әуе компаниясына Италияның монополияға қарсы басқармасы тарапынан басым позицияны теріс пайдаланғаны үшін 500 миллионнан 1 миллиард еуроға дейін айыппұл салынуы ықтимал, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Мәселе бизнес-модельдің негізгі элементін дереу өзгерту талаптарымен байланысты, бұл модель әуе компаниясына осы уақытқа дейін рекордтық кіріс пен пайда әкелген. Шешім 22 желтоқсанда қабылдануы жоспарланған, деп хабарлайды итальяндық Corriere della Sera газеті.
2023 жылғы қыркүйекте басталған тергеу аяқталуға жақын. Италияның монополияға қарсы басқармасы Ryanair-ды итальяндық авиация нарығында басым позициясын теріс пайдаланып, жеке және онлайн туристік агенттіктерге бәсекелестік мүмкіндігін шектеу үшін әрекеттенді деп айыптап отыр.
Басқарма дерегі бойынша, ирландиялық әуе компаниясы Италияда ішкі және еуропалық бағыттар бойынша нарықтың 38–50%-ын иемденіп, соңғы жылдары бірнеше шектеу шараларын енгізген. Бұл делдалдарға билет сату мүмкіндігін қиындатқан.
Осы шектеулерге мыналар кіреді:
-
Онлайн агенттіктер арқылы билет сатып алатын жолаушыларға міндетті тұлға тексерісі;
-
«Shield» деп аталатын, «стандартқа сай емес» брондауларды автоматты түрде блоктайтын жүйе;
-
Туристік агенттіктермен «теңгерімсіз» дистрибьюторлық келісімшарттар.
Монополияға қарсы басқарма пікірінше, бұл шаралар тұтынушылардың тек компанияның веб-сайтына жүгінуіне, бағаны салыстыру, пакеттік ұсыныстар және таңдау еркіндігін шектеуге алып келген.
Италияның монополияға қарсы басқармасы (ICA) анықтағандай, Ryanair бәсекелестікті іс жүзінде емес, жасанды шектеулер мен онлайн агенттіктердің бәсекеге қабілеттілігін төмендетуге бағытталған стратегиялық әдістер арқылы тежеген.
Ryanair барлық айыптауды жоққа шығарып отыр. Компания еуропалық ережелер оны онлайн туристік агенттіктермен келісім жасауға міндеттемейді дейді және оның тікелей сату жүйесі нарықтағы ең арзан бағаны қамтамасыз етеді деп түсіндіреді.
Егер тергеу нәтижелері расталса, Ryanair жылдық жаһандық айналымының 10%-ына дейін айыппұл төлеуге мәжбүр болады, бірақ нақты жағдайда айыппұл Италиядан түскен кірістерге (соңғы үш жылда жылына орта есеппен 2,7 миллиард еуро) негізделіп есептеледі. Сонымен қатар, түзету шараларын қабылдау талап етілуі мүмкін.
Бұдан бұрын ирландиялық Ryanair компаниясына тиесілі ұшақ бортындағы өрттен 18 адам зардап шеккенін жазған едік.