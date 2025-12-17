Италия тауларында динозавр іздері табылды
АСТАНА. KAZINFORM — Италияның солтүстігіндегі ұлттық саябақта мыңдаған динозавр ізі табылды. Олардың кейбіреулері диаметрі 40 см-ге дейін жетеді. Ғалымдар табылғандардың жасы шамамен 210 миллион жыл деп есептеді. Бұл туралы ВВС агенттігі жазды.
Іздер бір-біріне параллель орналасқан. олардың көбінде саусақ пен тырнақ таңбалары анық көрінеді. Мұны прозауроподтар қалдырды деген болжам бар. Олардың мойыны — ұзын, басы — кішкентай, өткір тырнақтары бар шөпқоректі динозаврлар.
Миландық палеонтолог Криштиану Даль Сассо өзі өмір сүріп жатқан аймақта мұндай жаңалықты кездестіремін деп ойламағанын айтты.
Өткен қыркүйекте әуесқой фотограф Элио Делла Феррера Миланның солтүстік-шығысындағы Стелвио ұлттық саябағында тік тау баурайында жүздеген метрге созылып жатқан ерекше аяқ іздерін байқады.
Триас кезеңінде (шамамен 250-201 миллион жыл бұрын) бұл қабырғаның орны кейінірек Альпі тау тізбегінің бөлігі болған жазық еді.
— Аумақ динозаврларға толы болған, бұл үлкен ғылыми қазына, — дейді Даль Сассо.
Ұзындығы 10 метрге дейін жететін прозауроподтар екі аяқпен жүрген, бірақ кейбір жерлерде алдыңғы аяқтарының іздері де табылған, бұл олардың тоқтап, алдыңғы аяқтарын жерге қойғанын көрсетеді.
- Бұл жаңалық бәрімізді ойландырды және біздің планетамыз туралы қаншалықты аз білетінімізді еске салады, - дейді фотограф Элио Делла Феррера.
Италияның Мәдениет министрлігінің баспасөз қызметі ауданға жету қиын және жаяу жүру мүмкін емес екенін, себебі жолдың жол жоқ екенін хабарлады. Сондықтан оны зерттеу үшін дрондар мен қашықтан зондтау технологиялары қолданылмақ.
Стельвио ұлттық паркі келесі жылы өтетін қысқы Олимпиада ойындарының өтетін жерлеріне жақын, Италияның Швейцариямен шекарасындағы Фраеле алқабында орналасқан.
Еске салайық, заңсыз шығарылған динозавр қалдықтары Франциядан Моңғолияға қайтарылады.