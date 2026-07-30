Италияда туристерге арналған ат-арбаларға тыйым салынуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — Италия Парламентінің депутаттар палатасында заң жобасы таныстырылды. Құжат мақұлданған жағдайда туристік қалаларда, әсіресе Римде кең таралған «боттичелле» деп аталатын ат жегілген арбаларға тыйым салынады, деп хабарлайды Еuronews.
Басылымның мәліметінше, Римдегі ең көне кәсіптердің бірі біржола жойылып кетуі мүмкін.
Демократиялық партия, AVS және «Бес жұлдыз қозғалысы» ұсынған заң жобасы Жол қозғалысы кодексінің 70-бабын жоюды көздейді. Аталған бап «жануар күшімен жүретін көлік құралдарымен жолаушы тасымалдау қызметін» реттеп, олардың жолдарда жүруіне іс жүзінде рұқсат береді.
Бастаманың мақсаты — жолаушы тасымалдау, тапсырыспен қоғамдық көлік қызметін көрсету, сондай-ақ туристік, ойын-сауық және салтанатты мақсаттарда көлік құралдарын сүйрету үшін жануарларды пайдалануға тікелей тыйым салу.
— Botticelle арбаларының жұмыс уақытын және қызметін шектейтін жекелеген муниципалдық қаулылар жеткіліксіз. Бізге қалаларда botticelle мен жануар жегілген арбаларды пайдалануға толықтай тыйым салатын ұлттық норма қажет, — деді Демократиялық партияның депутаты, Италия астанасында жануарларды қорғау мәселесіне жауапты Патриция Престипино.
Ол бұл туралы AVS депутаты Франческо Эмилио Боррелли және «Бес жұлдыз қозғалысының» депутаты Серджо Костамен бірге өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Депутаттың айтуынша, Amore A Quattro Zampe ұйымын қоса алғанда, экологиялық ұйымдар бірнеше жылдан бері қазіргі қала көшелері жануарлардың әл-ауқатын қамтамасыз етуге қолайсыз екенін айтып келеді. Сонымен қатар соңғы күндердегі аптап ыстық жануарлардың қатты қызған асфальтпен жүруі мүмкін емес етеді.
Тамыз айы бойы Римнің негізгі туристік аудандарында «Жаяу жүрген — жақсы» атты ақпараттық науқан өтеді. Оны Рим-астана кеңесшісі, сондай-ақ Рим агломерациясының қоршаған орта, экологиялық көшу, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және жануарларды қорғау мәселелері жөніндегі кеңесшісі Рокко Ферраро бастамашылық еткен. Науқан итальян және ағылшын тілдерінде дайындалған.
Ферраро да заң жобасын қолдап, парламент бұл тарихи мүмкіндікті пайдаланып, қалаларда туристерді тасымалдау үшін аттарды пайдалануға біржола нүкте қоятын норманы қабылдайды деген үмітін білдірді.
— 2026 жылы астананың қақ ортасында туристерді ат жегілген арбамен тасымалдауды жалғастыру — болашақтың емес, өткеннің тәжірибесі, — деді ол.
Бұған дейін Италиядағы жағажайда кейбір демалушыларға қолшатыр орнатуға тыйым салынатыны туралы жазған болатынбыз.