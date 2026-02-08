KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    20:37, 08 Ақпан 2026 | GMT +5

    Италиядағы Олимпиадада америкалық тау шаңғышысы ауыр жарақат алды

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тың Олимпиада чемпионы, тау шаңғы спортының супержұлдызы атанған 41 жастағы Линдси Вонн Кортина-д’Ампеццо қаласында өткен жылдамдықпен түсу жарысы кезінде құлап, ауыр жарақат алды, деп хабарлайды DW.

    Италиядағы Олимпиадада америкалық тау шаңғышысы ауыр жарақат алды
    Фото: DW

    Спортшы трассаның басында жалаушаға қолымен ілініп қалып, тепе-теңдігін жоғалтып құлап, ауырсынып жатып қалған.

    Италиядағы Олимпиадада америкалық тау шаңғышысы ауыр жарақат алды
    Фото: DW

    Жарыс уақытша тоқтатылып, спортшы тікұшақпен трассадан эвакуациялады. 

    Dpa агенттігінің хабарлауынша, Вонн Олимпиадаға бұған дейін алған ауыр жарақатынан кейін қатысуға бел байлаған.

    Кортина-д’Ампеццодағы жарысты трибунадан оның әкесі мен әпкесі тамашалаған. 

    Айта кетелік Қазақстанда фристайл спортының дамуы туралы жазған едік.

     

    Назым Бөлесова
    Автор
