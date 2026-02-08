Италияның солтүстігінде үш шаңғышы қар көшкіні кезінде ажал құшты
АСТАНА. KAZINFORM — Италияның солтүстігіндегі Оңтүстік Тироль және Ломбардия аймақтарында үш шаңғышы қар көшкіні астында қалып, көз жұмды, деп хабарлайды Report.
Әйелдер арасында тау шаңғысы жарысы өтіп жатқан Кортина-д’Ампеццо маңындағы Доломиттердің Мармолада аймағында екі қар көшкіні болған. Оқиғадан кейін құтқарушылар Мармолада массивінде 3300 метр биіктікте орналасқан Пунта-Рокко шыңында басқа үш шаңғышымен бірге еңістен сырғанап кеткен ер адамның денесін тапты.
Тау шаңғысы жарысы өтіп жатқан Бормио қаласынан шығысқа қарай 65 шақырымдай жерде, төменгі Вальтеллина алқабындағы Альбосаджия ауылында тағы екі шаңғышы алаңнан тыс жерде қайтыс болды.
Альпі құтқару қызметі Оңтүстік Тиролда қар көшкінінен зардап шеккен ер адамның ауруханада қайтыс болған төртінші құрбан болуы мүмкін екенін әлі растамады.
Еске салайық, Альпі тауының Ла-Плань курортындағы қар көшкінінен британ шаңғышысы ажал құшты.