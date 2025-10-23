00:03, 23 Қазан 2025 | GMT +5
Иусуф Мациев әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Күрес түрлерінен Сербияның Нови-Сад қаласында өтіп жатқан 23 жасқа дейінгі жастар арасында жаһандық додада ел қоржынына екінші жүлде түсті.
Грек-рим күресінен 97 келідегі Иусуф Мациев финалдық бәсекеде Украина спортшысы Егор Якушенкоға 1:6 есебімен есе жіберді.
- Отандасымыз әлем чемпионатында Кио Китавакиді (Жапония) 2:1, Аршак Гегамианды (Армения) 4:0, Максим Аверинді (бейтарап спортшы) 9:1 есебімен ұтты, - делінген Спорт комитетінің жазбасында.
Иусуф Мациев бұған дейін - 2022 жылы Болгария төрінде 20 жасқа дейінгі жастар арасында әлем чемпионатында да күміс медаль иеленген еді.
Ал 2024 жылы Иусуф Мациев Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды.