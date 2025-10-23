KZ
    Иусуф Мациев әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанды

    АСТАНА. KAZINFORM – Күрес түрлерінен Сербияның Нови-Сад қаласында өтіп жатқан 23 жасқа дейінгі жастар арасында жаһандық додада ел қоржынына екінші жүлде түсті.

    Фото: ҰОК

    Грек-рим күресінен 97 келідегі Иусуф Мациев финалдық бәсекеде Украина спортшысы Егор Якушенкоға 1:6 есебімен есе жіберді.

    - Отандасымыз әлем чемпионатында Кио Китавакиді (Жапония) 2:1, Аршак Гегамианды (Армения) 4:0, Максим Аверинді (бейтарап спортшы) 9:1 есебімен ұтты, - делінген Спорт комитетінің жазбасында.

    Иусуф Мациев бұған дейін - 2022 жылы Болгария төрінде 20 жасқа дейінгі жастар арасында әлем чемпионатында да күміс медаль иеленген еді.

    Ал 2024 жылы Иусуф Мациев Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды.

