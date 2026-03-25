Израиль армиясы Ливанның Набатия маңындағы ауылға соққы жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Ливанның оңтүстігінде Израильдің шабуылынан үш адам қаза тауып, 18 адам жарақат алды, деп хабарлайды Anadolu.
Ливандық NNA ақпарат агенттігінің мәліметі бойынша, Израиль армиясы Набатия маңындағы Хаббуш ауылына соққы жасады.
Сонымен қатар, Израиль армиясының оңтүстіктегі Сур қаласындағы Эль-Алем қиылысына жасаған шабуылынан 24 адам жарақат алды.
Еске салсақ, Израиль Ливанның оңтүстігін орталық аймаққа қосатын маңызды көпірді бұзды, бұл әрекетті «Хезболла» ұйымына қару-жарақ жеткізуді тоқтату мақсатында жасалғанын түсіндірді. Ливан билігі мен адам құқықтарын қорғаушылар Израильдің бұл әрекетін айыптап отыр.
Бұған дейін Израиль шабуылдары әлемдегі ең ірі газ кен орны «Оңтүстік Парсқа» да бағытталған болатын. Бұл кен орнын Иран Қатармен бөліседі.
Кейіннен Еуроодақ Ливандағы жағдайға қатысты мәлімдеме жасады.