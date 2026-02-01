Израиль әуе соққылары салдарынан Газа секторында кемінде 32 палестиндік қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Жергілікті билік мәліметінше, сенбі күні Газа секторы аумағына жасалған Израильдің әуе соққылары салдарынан кемінде 32 адам қаза тапты. Әуе шабуылдары Газа секторының бүкіл аумағында, соның ішінде Хан-Юнис қаласында тіркелгені хабарланды, деп жазды ВВС.
ХАМАС бақылауындағы Газадағы азаматтық қорғаныс басқармасының хабарлауынша, қаза тапқандардың арасында әйелдер мен балалар бар. Шабуылдардың бірінде Хан-Юнис қаласында қоныс аударған адамдар орналасқан шатырға әскери тікұшақтардан оқ атылған.
Палестиналық тарап бұл соққыларды осы айдың басында күшіне енген, АҚШ президенті Дональд Трамптың делдалдығымен өткен қазан айында жасалған бітім келісімінің екінші кезеңі басталғалы бергі ең ауқымды шабуылдар деп атады.
Израиль әскері жұма күні ХАМАС тарапынан келісім талаптары бұзылғанын алға тартып, бірқатар соққылар жауап ретінде жасалғанын растады.
Өткен жылдан бері күшіне енген уақытша бітімнен бері Израиль мен ХАМАС бір-бірін келісімді бұзды деп өзара айыптап келеді.
Израиль қорғаныс армиясы мәлімдемесінде шығыс Рафах ауданында «жер асты террористік инфрақұрылымнан шыққан 8 лаңкес анықталғаны» айтылды. Бұл аймақ қазан айындағы келісімге сәйкес Израиль күштері орналастырылған Газа секторының бір бөлігі саналады.
Израиль әскері Израиль қауіпсіздік агенттігімен бірлесіп, бірнеше нысанаға соққы бергенін хабарлады. Олардың қатарында «4 командир мен өзге де лаңкестер», қару қоймасы, өндірістік нысан, сондай-ақ Газа секторының орталық бөлігінде орналасқан ХАМАС-қа тиесілі «2 ұшыру қондырғысы» бар.
Өз кезегінде ХАМАС әуе соққыларын айыптап, АҚШ-ты шұғыл әрекет етуге шақырды. Ұйым мәлімдемесінде бұл «үздіксіз бұзушылықтар» Израиль үкіметінің «Газа секторына қарсы қатыгез геноцид соғысын жалғастырып отырғанын» дәлелдейді деп көрсетілген.
Айта кетейік, ЮНИСЕФ дерегінше, Газада 90%-дан аса мектеп зақымданған немесе қираған.