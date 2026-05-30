Израиль бір тәулікте Ливан аумағына 108 соққы жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль армиясының Ливанның оңтүстігіне, шығысына және орталық бөлігіне жасаған шабуылдары салдарынан 28 адам қаза тапты. Құрбандар арасында әйелдер, балалар және әскери қызметкерлер бар, деп хабарлайды Anadolu.
Тағы кемінде 42 адам жараланған.
Бір тәулікте Израиль Ливанның түрлі аудандарына 99 әуе соққысын және 9 артиллериялық шабуыл жасаған.
Соққылар елдің оңтүстік, шығыс және орталық өңірлеріне бағытталған.
Шабуылдар салдарынан ондаған тұрғын үй мен ғимарат қираған.
Қаза тапқандар мен зардап шеккендер туралы мәліметтер нақтыланып жатыр.
United Nations мәліметінше, 29 мамырда Израиль әскери-әуе күштері United Nations Interim Force in Lebanon жауапкершілік аймағындағы нысандарға, сондай-ақ Литани өзенінің солтүстігі мен Бекаа аңғарына қарқынды соққылар жасаған.
Сонымен қатар Израиль қорғаныс армиясының Литани өзенінен солтүстікке қарай құрлықтағы рейдтері туралы ақпарат түскен.
Бір тәулікте шамамен 670 зымыран мен снаряд ұшырылғаны тіркелді.
Бұл — атысты тоқтату режимі күшіне енгеннен бергі ең жоғары көрсеткіш.
БҰҰ миссиясы Израиль армиясының әуедегі және жердегі белсенді әрекеттерін де байқаған.
Атап айтқанда, бронды техниканың қозғалысы, ауқымды инженерлік жұмыстар және операциялар аймағындағы жаңа әуе соққылары тіркелген.
Еске салсақ, АҚШ-тың арағайындығымен Израиль мен Ливан 16 сәуірден бері қолданыста болған атысты тоқтату режимін ұзарту туралы келісімге келген еді.