Израиль Газа секторында атысты тоқтату режимін тағы да бұзды
АСТАНА. KAZINFORM — Израильдің Хан-Юнус қаласына жасаған соққысының салдарынан адамдар жараланды. Бұл туралы Анадолы агенттігі жазды.
Израиль армиясы Газа секторының оңтүстігінде орналасқан Хан-Юнус қаласына соққы жасап, атысты тоқтату режимін тағы да бұзды.
Палестиналық WAFA ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Израильдің ұшқышсыз ұшақтары Хан-Юнустың шығыс бөлігіндегі Бени-Сухейла ауданын нысанаға алған. Нәтижесінде бір топ палестиналық жарақат алды.
Бұдан бөлек, артиллериялық шабуыл Абасан-Кебир елді мекенін және оның маңын, сондай-ақ «Ханса» мектебін қамтыды.
Израиль әскері сондай-ақ Газа секторының орталығындағы Нусейрат босқындар лагерінің жағалауында орналасқан бірнеше қайықты атқылады.
2023 жылдың 8 қазанында басталған екі жылға созылған израильдік шабуылдар 2025 жылдың 10 қазанында атысты тоқтату туралы келісімге қол қойылуымен аяқталғанына қарамастан, іс жүзінде Газаға қарсы оккупация мен құқық бұзушылықтар жалғасып келеді.
2023 жылдың қазан айынан бері 68 865 палестиналық қаза тауып, 170 670 адам жараланған. Құрбандардың басым бөлігі – әйелдер мен балалар.
БҰҰ мәліметінше, Газа секторының 90%-ға жуық инфрақұрылымы қираған, ал оны қалпына келтіру құны шамамен 70 миллиард доллар деп бағаланып отыр.
Келісім күшіне енгеннен кейін де Израиль оны бірнеше рет бұзды. Газа Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше, бұл бұзушылықтар салдарынан 226 палестиналық қаза тауып, тағы 600 адам жараланған.
Бұған дейін Израиль билігі ХАМАС тобының позицияларына жойқын соққы бергеннен кейін Газа секторында атысты тоқтату режимін қайта қалпына келтіргенін хабарлаған болатын.