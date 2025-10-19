04:04, 19 Қазан 2025 | GMT +5
Газа секторында қаза тапқан тағы екі тұтқынның мәйіті Израильге жеткізілді
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль Халықаралық Қызыл Крест комитетінің араласуымен Газа секторында қайтыс болған тұтқындардың тағы екеуінің сүйегін қабылдап алды, деп хабарлайды Kainform ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Бұл туралы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың кеңсесі мәлімдеді.
Мәлімдемеге сәйкес, жақын арада әскери қызметкерлер денелер салынған табыттарды Израиль аумағына жеткізеді. Онда сот-медициналық сарапшылар мәйіттерді тану рәсімін жүргізеді.
Премьер-министр кеңсесі атап өткендей, «тұтқындарды қайтару жұмыстары үзіліссіз жалғасып жатыр және соңғы тұтқын елге оралғанға дейін тоқтамайды».
Бұған дейін Израиль босатылуы тиіс палестиналық тұтқындардың тізімін қайта қарағанын жазғанбыз.