    04:04, 19 Қазан 2025 | GMT +5

    Газа секторында қаза тапқан тағы екі тұтқынның мәйіті Израильге жеткізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – Израиль Халықаралық Қызыл Крест комитетінің араласуымен Газа секторында қайтыс болған тұтқындардың тағы екеуінің сүйегін қабылдап алды, деп хабарлайды Kainform ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.

    Израиль Газа секторында қаза тапқан тағы екі тұтқынның мәйітін қабылдап алды
    Фото: Anadolu

    Бұл туралы Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудың кеңсесі мәлімдеді.

    Мәлімдемеге сәйкес, жақын арада әскери қызметкерлер денелер салынған табыттарды Израиль аумағына жеткізеді. Онда сот-медициналық сарапшылар мәйіттерді тану рәсімін жүргізеді.

    Премьер-министр кеңсесі атап өткендей, «тұтқындарды қайтару жұмыстары үзіліссіз жалғасып жатыр және соңғы тұтқын елге оралғанға дейін тоқтамайды».

    Бұған дейін Израиль босатылуы тиіс палестиналық тұтқындардың тізімін қайта қарағанын жазғанбыз.

    Тегтер:
    Газа секторы Палестина Израиль
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
