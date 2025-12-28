Израиль Газа секторындағы су құдықтарының 90%-ін қиратты
АСТАНА. KAZINFORM — Газа секторының солтүстігіндегі муниципалитеттер одағы Израильдің аймақтағы екі жылдық шабуылынан кейін су құдықтарының 90%-ы, су және кәріз желілерінің 80%-ы қирағанын айтып, аймақта ауыр экологиялық апат болатынын ескертті. Бұл туралы Анадолы агенттігі жазды.
Одақ Газаның солтүстігіндегі Фахура аймағында өткен баспасөз мәслихатында гуманитарлық жағдайға байланысты мәлімдеме жасады.
Онда 2025 жылы 10 қазанда күшіне енген атысты тоқтату келісіміне қарамастан Израильдің Газа секторының солтүстігіндегі кең аумақтарды бақылауда ұстағаны айтылды. Сондай-ақ 2023 жылдың 8 қазанында басталып, екі жылға созылған израильдік шабуылдардан кейін шамамен 71 000 палестиналықтың қаза тапқаны, 171 000-нан астам адамның жарақат алғаны, азаматтық инфрақұрылымның 90 пайызы қирап, Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметіне сәйкес, қалпына келтіруге кеткен шығын шамамен 70 миллиард доллар болғаны ескертілді.
Муниципалитеттер одағы Израиль шабуылдарының аймақты «тұруға болмайтын апат аймағына» айналдырғанын атап өтіп, экологиялық және денсаулық дағдарысының нашарлауына назар аударады.
Одақ өкілдерінің хабарлауынша, Израиль шабуылдары салдарынан көшелер мен даңғылдарда 250 000 тоннадан астам қоқыс жиналып, оны жинайтын көліктердің көпшілігі жойылғандықтан, қалдықтарды шығару мүмкін емес.
Мәлімдемеде Израиль армиясының муниципалитеттердегі ауыр техниканың 90 пайызын жойғаны, оның 200-ге жуығы қоқыс шығаратын және тазалайтын көліктер екені атап көрсетілді. Одан бөлек, жанармай тапшылығы қалған бірнеше көліктің де жұмыс істеуіне кедергі келтіріп отырғаны айтылды.
Газаның солтүстігінде инфрақұрылым мен ауыл шаруашылығы толығымен жойылды.
Одақ Израильдің муниципалитеттер аумағының 60% тиімді бақылайтынын, ал Бейт Ханун және Умм-Наср муниципалитеттері атысты тоқтату келісімі бойынша толығымен Израильдің бақылауындағы аймақтарда қалғанын атап өтті. Шабуылдардың салдарынан 150 шақырымнан астам жол мен көше қирап, барлық муниципалдық ғимараттар мен құрылыстар жарамсыз болып қалды.
Кәсіподақ Израиль армиясының муниципалитеттерге тиесілі 70 негізгі су ұңғымасын, 85 кәріз сорғысын, оның ішінде 15 үлкенін, сондай-ақ 80 шағын ағынды суларды тазарту қондырғысын және 180 ірі электр генераторын жойғанын хабарлады.
Газа секторының солтүстігінде 20 234 гектар ауылшаруашылық алқабының жойылуы азық-түлік қауіпсіздігінен толық айырылды.
Көлік және көлікті-пайдалану инфрақұрылымының 85%-дан астамы апатты жағдайда қалды, шағын өнеркәсіптік және қолөнер өндірісі толығымен тоқтады.
Шұғыл көмек қажет
Муниципалитеттер одағы ең күрделі мәселелердің бірі ретінде жанармай тапшылығын атап өтіп, бұл қалған су және кәріз сорғыларының іске қосылмауына және ағынды сулардың көшелерге төгілуіне әкелетінін баса айтты.
Сондай-ақ мәлімдемеде қоқыстарды тазарту, жолдарды тазарту және инфрақұрылымды жөндеуге қажетті құрылыс техникасы мен техникалық құралдардың жетіспейтіні атап өтілді.
Одақ халықаралық ұйымдар мен тиісті ресми мекемелерге «тез арада көмек көрсетуді талап етіп», Газада адам өмірін құтқару үшін шұғыл шаралар қабылдауға шақырды. Атап айтқанда, Газаға су құдықтары мен кәріз жүйелерін пайдалану үшін жанар-жағармай әкелуге рұқсат беру, қоқыс жинайтын көліктердің жұмысын қалпына келтіру және бұзылған инфрақұрылымды жөндеуге қажетті материалдар талап етілді.
Мәлімдемеде атысты тоқтату келісіміне қарамастан Израильдің шекара өткелдерін ашу және азық-түлік, гуманитарлық көмек, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен реконструкция және тұрғын үй құрылысына арналған материалдардың кіруіне рұқсат беру жөніндегі міндеттемелерін орындамай жатқаны аталды.
Еске салайық, бұған дейін Газа секторындағы гуманитарлық ахуал әлі де күрделі екенін жазған болатынбыз. ЮНИСЕФ өкілі екі жылға жуық уақытқа созылған шабуылдардан ең көп зардап шегіп отырған балалар екенін атап өтті.