Израиль Газа секторының солтүстігіне әуеден шабуыл жасады
АСТАНА. KAZINFORM — 10 қазанда атысты тоқтату келісіміне қарамастан Израиль әскері Газа секторының солтүстігіндегі Джабалия аймағына әуеден соққы берді, деп хабарлайды Kazinform Anadolu агенттігіне сілтеме жасап.
Қауіпті жағдайға байланысты құтқару қызметі оқиға орнына бірден жете алмады.
Палестинаның ресми ақпарат агенттігі WAFA-ның хабарлауынша, Израиль әскери ұшақтарының Жабалия босқындар лагеріне жасаған шабуылынан екі палестиналық қаза тауып, бірнеше адам жараланған.
Шабуыл Газадағы шиеленістің атысты тоқтатудан кейін де жалғасып жатқанын көрсетеді. Джабалия аймағы Израиль «сары сызық» деп белгілеген әскери аймақтарға жақын орналасқан.
Бүгін таңертең Израиль армиясы Газа секторының оңтүстігіндегі Рафах қаласына әуеден соққы берді.
Ақпарат көздерінің хабарлауынша, Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен Қорғаныс министрі Исраэль Катц Бас штаб басшысы Эйял Замир және оның штабымен бірге жағдайға ортақ баға береді.
10 қазандағы атысты тоқтату келісімі бойынша Израиль әскерлері Газа ішіндегі «сары сызық» деп белгіленген аймақтардан кетуі керек еді.