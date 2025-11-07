Израиль Газаға көмек көрсетуден бас тартты — БҰҰ
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль 10 қазанда атысты тоқтату келісімі күшіне енгеннен бері Газа секторына кіру үшін гуманитарлық көмек көрсету туралы 107 өтінішті қабылдамай, маңызды көмектің бейбіт тұрғындарға жетуіне кедергі келтірген. Бұл туралы БҰҰ хабарлады, деп жазды Anewz.
БҰҰ-ның баспасөз хатшысы Фархан Хак бейсенбі күні қабылданбаған өтініштерге көрпе, қысқы киім, су, санитарлық және гигиеналық құралдар кіргенін айтты.
— Бұл өтініштердің 90%-ға жуығы 330-дан астам жергілікті және халықаралық үкіметтік емес ұйымдардан келді. Ұйымдардың Газаға гуманитарлық көмек жеткізу құзіреті жоқ деген себеппен өтініштердің жартысынан көбі қабылданбады, — деді Хак баспасөз мәслихатында.
Ол қазіргі шектеулер алынып тасталса, БҰҰ мен оның серіктестері бұдан да көп нәрсе істей алатынын атап өтті. Сондай-ақ кейбір материалдар Израиль билігі оларды гуманитарлық көмекке жарамсыз деп санамағандықтан қабылданбағанын айтты.
Оның айтуынша, басқа заттар «қос мақсатты» санатқа жатқызылған, яғни олар азаматтық және әскери мақсатта қолданылуы мүмкін. Оларға көліктер, қосалқы бөлшектер, күн батареялары, портативті дәретханалар, рентген аппараттары, генераторлар жатады.
БҰҰ-ның гуманитарлық істерді үйлестіру кеңсесінің (OCHA) мәліметінше, Израиль күштері орналасқан бірнеше ауданда, әсіресе шығыс Хан Юнис, Газа қаласының шығысы және Рафахта күн сайын тұрғын үйлерді бұзу жалғасып жатыр.
Хак сондай-ақ Израильдің «Сары сызық» аймағына жақын жердегі соққылары бейбіт тұрғындарды құрбанға айналдырды. Мұндай әскери әрекеттер халық пен гуманитарлық қызметкерлерге де қауіп төндіретінін ескертті.
Ол Израиль әскерлеріне операциялар кезінде бейбіт тұрғындарды қорғауға әрқашан қамқорлық көрсету жауапкершілігін еске салды.
Анклав ішіндегі халықтың қозғалысына тоқталған Хак атысты тоқтату келісімі басталғаннан бері Газаның оңтүстігінен Газаның солтүстігіне дейін 680 мыңнан астам, сондай-ақ батыс Хан Юнистен Газаның шығысына дейін шамамен 113 мың қозғалыс тіркелгенін айтты.
Оның айтуынша, көптеген қоныс аударған адамдар қирандылар мен өздерінің қауіпсіздігіне қарамастан өз жерінде қалуды шешкен.
Еске салайық, БҰҰ Газа секторында 1 миллион тұрғынға гуманитарлық көмек үлестірді.