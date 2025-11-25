Израиль генералдары ХАМАС шабуылының алдын алмағаны үшін жұмыстан шығарылды
АСТАНА. KAZINFORM – Үш генерал мен Израиль қорғаныс күштерінің он шақты жоғары лауазымды командирі 2023 жылдың 7 қазанында Израильге ХАМАС шабуылының алдын ала алмағаны үшін жұмыстан шығарылды. Бас штаб бастығының шешімімен олар Израиль қорғаныс күштерінің резервтік құрамнан де алынады, деп хабарлайды DW.
Израиль қорғаныс армиясынан (ЦАХАЛ) 2023 жылдың 7 қазанында ХАМАС-тың Израильге шабуылын болдырмауда әскери қызметшілердің сәтсіздігі үшін жеке жауапкершілікке тартылғаннан кейін үш генерал қызметінен босатылды. ЦАХАЛ Бас штабының бастығы, генерал-лейтенант Эяль Замирдің шешімімен бұл генералдар енді армияның құрамына кірмейді және резервтік құрамнан да алынады.
Нақтыланғандай, мәселе ЦАХАЛ барлау қызметінің бұрынғы басшысы Аарон Халив, жедел басқарманың бұрынғы жетекшісі Одед Басюк және сол кезде оңтүстік әскери округ үшін жауапты болған генерал-майор Ярон Финкельман туралы болып отыр. Финкельман мен Халив 7 қазанда жіберген қателіктеріне байланысты 2025 жылдың қаңтарында отставкаға кетті. Басюк Израиль мен Иран арасындағы соғыстан кейін маусым айында қызметінен кетті. Сонымен қатар, Израиль Әскери-әуе күштерінің басшысы Томер Барға қатысты тәртіптік шара қолданылды. Бұйрықта тағы тоғыз генерал мен жоғары лауазымды офицер жауапкершілікке тартылғаны айтылған.
Қызметін 2023 жылдың қаңтарынан бері бұл атқарған ЦАХАЛ Бас штабының бастығы Герци Халеви наурыз айында Израиль армиясының 7 қазанда сәтсіздіктері үшін жеке жауапкершілікті алға тартып, қызметінен кетті. Оның орнына келген Эяль Замир бұл сәтсіздіктерге жауапты командирлерді қайта тексеруден өткізуді және жеке бағалауды тапсырды.
Қызметтен босату сараптамалық есеп жарияланғаннан кейін басталды
Израильдің жоғары лауазымды әскери шенеуніктерінің жұмыстан босатылуы мен жазалануы қараша айының басында ХАМАС шабуылы алдында армияның әрекеттері туралы сараптамалық есеп жарияланғаннан кейін басталды. Бұл есепте көптеген жылдар бойы қабылданған қате шешімдер, соның ішінде 7 қазан түні әскерді орналастыру қатаң сынға алынып, ЦАХАЛ қолбасшылығы тізбегіндегі бұзушылықтар қатаң сынға ұшырады.
Атап өткенде, есепте «стратегиялық және операциялық шындық», сондай-ақ армияның Газа секторындағы жағдайды «қабылдауы» мен ХАМАС лаңкестерінің ықтимал қаупі арасында «ажырау» болғаны айтылған: Израильдің әскери барлау қызметі сенімді ақпаратқа ие болғанына қарамастан үлкен шабуыл туралы уақтылы ескерту жасай алмады. Қызметкерлерді жұмыстан шығару қарсаңында Бас штаб бастығының Израиль азаматтарына үндеуі жарияланды.
Осы арада 24 қараша күні елдің қорғаныс министрі Исраэль Кац сарапшылардың есебінің «мұқият тексерілуі» туралы жариялады. Израиль БАҚ хабарлауынша, ол генералдар мен офицерлердің жұмыстан шығарылуы мен жазалануы туралы басылымдардан біліп, оған қатты ашуланғанын білдірген. Замир өз кезегінде Кацтың мәлімдемелеріне таңқалғанын білдірді.
AFP агенттігінің атап өтуінше, Кац пен Замир арасындағы қарым-қатынас Израиль штабының басшысы 2023 жылдың 7 қазанындағы оқиғаларды «жүйелі тергеуді» талап етіп, үкіметтен ашық түрде алшақтағаннан кейін ерекше шиеленісті.
ХАМАС-тың Израильге шабуылы
2023 жылдың 7 қазанында палестиналық ХАМАС қозғалысының Израильге шабуылы Таяу Шығыстағы қақтығыстың ушығуының бастапқы нүктесі болды. Сол кезде содырлар Израильге зымыран шабуылын жасап, оның аумағына басып кіріп, қазіргі Израиль мемлекеті тарихындағы бейбіт тұрғындарға қарсы ең ірі қырғын жасап, шамамен 1200 адамды өлтірді. Олар сондай-ақ шамамен 250 адамды кепілге алып, Газа секторына алып кетті. Кепілге алынғандардың бір бөлігі кейінірек айырбасталды немесе босатылды, ал басқалары қаза тапты.
Бұған жауап ретінде Израиль ХАМАС-қа соғыс жариялады. ХАМАС бақылауындағы Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, Газа секторына жасалған жердегі шабуыл және бомбалау кезінде 67 мыңнан астам палестиналық қаза тауып, 169 мыңнан астамы жарақат алған. Бұл ретте статистиканың дәл осы бағаны нақты қалай құрастырылатыны нақтыланған жоқ.
Бұған дейін ХАМАС делегациясы Каирде Газадағы атысты тоқтатуды жүзеге асыру бойынша келіссөз өткізгенін жазған болатынбыз.