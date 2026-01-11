Израиль Ирандағы жағдайға байланысты қауіпсіздік шараларын күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың Иранға ықтимал әскери араласуы талқыланып жатқан кезеңде Израиль қауіпсіздік күштерінің дайындық деңгейін арттырды, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Reuters агенттігінің мәліметінше, Израиль Ирандағы кейінгі жылдардағы ең ірі үкіметке қарсы наразылықтар мен АҚШ президенті Дональд Трамптың Вашингтонның жағдай шиеленіссе, араласуға дайын екенін білдіруіне байланысты қауіпсіздік шараларын күшейткен.
Агенттікке ақпарат берген израильдік дереккөздер соңғы күндері дайындық деңгейінің артқанын хабарлады. Дегенмен, қауіпсіздік кеңестеріне қатысқан тұлғалар Израильдің жоғары жауынгерлік дайындығының нақты мағынасы туралы ақпарат берген жоқ.
Қауіпсіздік шараларының күшейтілуіне қарамастан, Израиль Иран аумағында әскери операция жүргізу жоспарын ресми түрде жарияламады.
Маусым айында екі ел арасында 12 күнге созылған әскери қақтығыс болған, сол кезде АҚШ Израильге әуе шабуылдарын қолданған.
Дональд Трамп бұған дейін Иран басшылығына наразылық білдірушілерге күш қолданбауды ескерткен. Бір күн бұрын ол Ирандағы жағдайға қатысты АҚШ-тың «көмек көрсетуге дайын» екенін мәлімдеді.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, сенбі күні Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху мен АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио телефон арқылы сөйлесіп, АҚШ-тың Ирандағы жағдайға араласу мүмкіндігі талқыланды.
Сонымен қатар Нетаньяху The Economist басылымына берген сұхбатында Иранның Израильге ықтимал шабуылы «ауыр зардаптарға» әкелуі мүмкін екенін айтып, жағдайдың одан ары дамуы Ислам республикасындағы ішкі оқиғаларға байланысты екенін атап өтті.
Еске сала кетейік, бұған дейін Иранда үкіметтік ғимараттар өртке оранғанын жазғанбыз.