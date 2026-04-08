Израиль Иранға шабуылдарын тоқтатқанымен Ливандағы операцияларын жалғастырып отыр
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль армиясы бітім жасасу аясында Иранға шабуылын тоқтатқанын мәлімдеді, алайда Ливанда «Хезболлаға» қарсы әскери операциялар жалғасып жатыр, деп хабарлайды Kazinform-ның Таяу Шығыстағы меншікті тілшісі.
Израиль қорғаныс армиясы сәрсенбі күні елдің әскери-әуе күштері Иран аумағына соққы беруді тоқтатқанын, Иранның Израильге қарсы баллистикалық зымыран ұшыру қарқынын азайтуға бағытталған түнгі шабуылдар сериясын аяқтағанын хабарлады.
Сондай-ақ атысты тоқтату туралы келісім күшіне енгенге дейін Израиль күштері Иранның әртүрлі бөліктеріндегі негізгі қару-жарақ өндірісі нысандарына шабуыл жасағаны туралы хабарланды.
— Саяси басшылықтың нұсқауларына сәйкес армия Иранға қарсы науқанды тоқтатты және жоғары дайындықта қалып, кез келген бұзушылыққа жауап беруге дайын, — делінген ЦАХАЛ мәлімдемесінде.
Израиль әскерилері сонымен бірге Ливандағы «Хезболлаға» қарсы операциялар, соның ішінде жердегі іс-әрекеттер жалғасып жатқанын растады. Армия атысты тоқтатудың Ливан бағытына қолданылмайтынын атап өтті.
Израиль армиясының мәлімдемесі Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шарифтің бұрын қол жеткізілген келісімдердің Ливанға да қатысты екені туралы мәлімдемесіне қарамастан жасалды, алайда Израиль тарапы бұл мәлімдемені жоққа шығарды.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху АҚШ президенті Дональд Трамптың Иранға қарсы соққыларды тоқтату туралы шешімін құптады. Осы арада Израиль билігі бұл келісім Ливанға қатысты қолданылмайды деп санап отыр.
— Екі апталық бітім Ливанды қамтымайды, — деп мәлімдеді Израиль үкіметі басшысының кеңсесі.
Мәлімдемеде сондай-ақ АҚШ Израильге Иранмен алдағы келіссөзде ортақ мақсаттарға жетуге, соның ішінде ядролық және зымыран қаупін жоюға міндеттемесін растағаны атап өтілді.
Франция президенті Эмманюэль Макрон АҚШ пен Иран арасында атыстың тоқтатылуын құптады, бірақ атысты тоқтату туралы келісімге Ливан да кіруі керек екенін мәлімдеп, Таяу Шығыстағы бұл елде жағдайдың өте күрделі екенін ескертті.
Еске сала кетсек, АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға соққыларды уақытша тоқтатуға дайын екенін мәлімдегеннен кейін, Тегеран екі апталық бітім шарттарын қабылдады.