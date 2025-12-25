Израиль Қорғаныс министрлігі Газа секторында бекеттер құру туралы айыптауды жоққа шығарды
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль қорғаныс ведомствосы Қорғаныс министрінің сөзі дұрыс түсіндірілмегенін және анклавқа қатысты ресми саясатты өзгертуді білдірмейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Израиль Қорғаныс министрлігі ведомство басшысы Исраэль Кацтың Газа секторында «эвакуацияланған елді мекендер орнына» форпосттар құру мүмкіндігі туралы мәлімдемесін жоққа шығарды.
Министрдің кеңсесі оның сөздерін тек қауіпсіздік тұрғысынан қарастыру керек екенін және олар Израиль елді мекендерін қалпына келтіруге немесе салуға қатысты емес екенін түсіндірді.
Кацтың сейсенбі күні қоғамдық іс-шарада айтқан сөздері шетелде де кең резонанс пен сын тудырды.
Бір күн бұрын Батыс жағалаудағы Израильдің Бейт-Эль елді мекенінде сөйлеген сөзінде Кац Израиль Газаның солтүстік бөлігінде «эвакуацияланған елді мекендердің орнына» ізашарлар тобын құратынын айтты.
– Біз мұны дұрыс және дұрыс уақытта жасаймыз, - деп қосты ол.
Бейнежазба әлеуметтік желілерде таралып, сынға ұшырады. Шетелдік журналистерге жағдайды түсіндіре отырып, министр бұл ұзақ мерзімді әскери немесе азаматтық қатысу туралы емес, қажет болған жағдайда «Нахаль» бригадасының бөлімшелерін уақытша орналастыру туралы ғана екенін айтты.
Кацтың ведомствосы Израильдің Газа секторында елді мекендер құруға ниеті жоқ екенін және «Нахаль» бөлімшелері туралы кез келген ескерту тек жедел қауіпсіздік мәселелеріне қатысты екенін атап өтті.
Израиль қорғаныс армиясының құрамына кіретін «Нахаль» бригадасы тарихи түрде әскери қызметті ауылшаруашылық қызметімен үйлестірді және 1960-1970 жылдары оның Иордан өзенінің аңғарындағы заставалары уақыт өте келе азаматтық қонысқа айналды.
Израиль тарапының түсіндіруі аясында АҚШ-тың делдалдығымен бейбіт келісімнің қолданыстағы жоспары Израиль әскерлерін Газа секторынан толық шығаруды көздейді. Вашингтонда Кацтың алғашқы мәлімдемелері сынға алынып, олардың қол жеткізілген келісімдерге сәйкес еместігін көрсетті. Израиль Премьер-министрі Биньямин Нетаньяху да анклавты басып алу мүмкіндігін ашық түрде жоққа шығарды.
Айта кетейік, Израиль билігі жексенбі күні Иордан өзенінің оккупацияланған Батыс жағалауында 19 жаңа заңсыз қоныс құруды мақұлдағанын мәлімдеді.