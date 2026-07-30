Израиль Ливандағы қауіпсіздік аймағынан әскерін шығармайды
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль қорғаныс армиясы (ЦАХАЛ) Ливандағы қауіпсіздік аймағынан өз міндеттерін орындағанға дейін әскерін шығармайды. Қажет болған жағдайда қосымша аумақтарға кіргізуге дайын. Бұл туралы ЦАХАЛ Бас штабының бастығы Эяль Замир Ливанның оңтүстігінде орналасқан израильдік әскери қызметшілерге барған кезде мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.
— Ливанда біз қауіпсіздік аймағын құрдық және оны террористік инфрақұрылымнан тазалап жатырмыз. ЦАХАЛ Израиль мемлекетінің қауіпсіздігіне жауап береді. Ұзақ мерзімді қауіпсіздік қамтамасыз етілмейінше, біз қауіпсіздік аймағынан шықпаймыз, — деді Замир.
Оның мәлімдемесін армияның баспасөз қызметі таратты.
Сонымен қатар оның айтуынша, Израиль қажет болған жағдайда операцияларды тереңдетіп, Ливандағы қосымша аумақтарға жетеді. Қазір ЦАХАЛ Ливанда, Сирияда, Газа секторында, Иордан өзенінің Батыс жағалауында және басқа да аумақтарда операция жүргізіп жатыр.
— Бірнеше майдандағы операцияларымыз әлі аяқталған жоқ. Біз жағдайдың өзгеруіне және түрлі сценарийлерге дайынбыз, — деді Замир.
Айта кетейік, Израиль әскері Ливанның оңтүстігін артиллериямен атқылады.