KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    06:05, 19 Қараша 2025 | GMT +5

    Израиль Ливанға әуе шабуылын жасады

    АСТАНА. KAZINFORM — Израиль әскері Ливанның оңтүстігіндегі ХАМАС ұйымының оқу-жаттығу лагеріне соққы берді, деп хабарлайды ТАСС.

    Израиль
    Фото: BILD

    — Израиль әскері Ливанның оңтүстігіндегі Айн-эль-Хильва ауданындағы (палестиналық босқындар лагері) ХАМАС ұйымының жаттығу лагерінде жұмыс істейтін радикалдарға соққы берді, — делінген хабарламада.

    Баспасөз қызметі шабуылға дейін бейбіт тұрғындарға келтірілетін залалды барынша азайту шараларын қабылданғанын, оның ішінде дәл басқарылатын оқ-дәрілерді қолдану, әуеден бақылау және қосымша барлау мәліметтері жиналғанын атап өтті.

    — Израиль қорғаныс күштері Ливандағы ХАМАС жасақтарына қарсы әрекетін жалғастыра береді, — делінген ақпаратта.

    Айта кетейік, БҰҰ мәліметінше, Израильдің соққыларынан Газада 282 мың үй қираған. 

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары ХАМАС Израиль Таяу Шығыстағы ахуал
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар