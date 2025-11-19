06:05, 19 Қараша 2025 | GMT +5
Израиль Ливанға әуе шабуылын жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль әскері Ливанның оңтүстігіндегі ХАМАС ұйымының оқу-жаттығу лагеріне соққы берді, деп хабарлайды ТАСС.
— Израиль әскері Ливанның оңтүстігіндегі Айн-эль-Хильва ауданындағы (палестиналық босқындар лагері) ХАМАС ұйымының жаттығу лагерінде жұмыс істейтін радикалдарға соққы берді, — делінген хабарламада.
Баспасөз қызметі шабуылға дейін бейбіт тұрғындарға келтірілетін залалды барынша азайту шараларын қабылданғанын, оның ішінде дәл басқарылатын оқ-дәрілерді қолдану, әуеден бақылау және қосымша барлау мәліметтері жиналғанын атап өтті.
— Израиль қорғаныс күштері Ливандағы ХАМАС жасақтарына қарсы әрекетін жалғастыра береді, — делінген ақпаратта.
Айта кетейік, БҰҰ мәліметінше, Израильдің соққыларынан Газада 282 мың үй қираған.