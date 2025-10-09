KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    Израиль мен ХАМАС бейбітшілік жоспарының бірінші кезеңі бойынша келісімдерге қол қойды — Трамп

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл араб және мұсылман әлемі, Израиль және барлық көрші елдер мен АҚШ үшін ұлы күн, деп жазды Трамп Truth Social сайтында.

    Трамп
    Фото: Wikimedia

    АҚШ президенті Дональд Трамп Израиль мен Палестинаның радикалды ХАМАС қозғалысы өкілдері бейбіт жоспардың бірінші кезеңі бойынша келісімдерге қол қойғанын хабарлады.

    — Мен Израиль мен ХАМАС бейбітшілік жоспарымыздың бірінші кезеңіне қол қойғанын мақтанышпен хабарлаймын. Бұл барлық кепілге алынғандар жақын арада босатылады дегенді білдіреді. Сондай-ақ Израиль тұрақты, берік және бейбітшілікке алғашқы қадам ретінде өз әскерін келісілген шепке шығарады, — деп жазды Дональд Трамп.

    Осыған дейін ХАМАС пен делдалдар арасындағы келіссөздің бірінші раунды оң нәтижемен аяқталғанын жазған болатынбыз

    Әскер АҚШ Әлем жаңалықтары Соғыс Дональд Трамп ХАМАС Палестина Израиль
