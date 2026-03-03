Израиль мен Хезболла арасындағы қақтығыс Ливандағы әскери операцияларды күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM – Ливан билігі Израильдің үздіксіз әскери соққылары жағдайында мемлекеттің соғыс пен бейбітшілік мәселелерін шешу құқығын қалпына келтіруді жариялады.
Ливан президенті Джозеф Аун сейсенбі күні Хезболланың әскери қызметіне тыйым салу шешімін «егеменді, түпкілікті және қайтымсыз» деп атады. Бұл туралы ол АҚШ, Франция, Сауд Арабиясы, Қатар және Мысыр елшілерінен құралған бестік комитетінің өкілдерімен кездесуде мәлімдеді.
Президенттің сөзінше, министрлер кеңесі Ливан мемлекетінің соғыс пен бейбітшілік мәселелерін бақылауда ерекше құқығын бекітіп, заңсыз кез келген әскери және күш қолдану әрекеттеріне тыйым салатын шешім қабылдаған. Бұл шешім елдің егемендігі мен заңдылығын қамтамасыз етуге бағытталған.
Үкімет армия мен қауіпсіздік күштеріне осы шешімді бүкіл ел бойынша орындауды тапсырған. Сонымен қатар Аун бестік комитетінің мүшелерін Израильге қысым жасап, Ливан аумағына жасалып жатқан шабуылдарды тоқтатуға шақырды.
Осыған дейін Ливан премьер-министрі Наваф Салам Израильдің зымырандық шабуылдарына жауап ретінде Хизболланың әскери әрекеттерін заңсыз деп жариялаған. Бұл жағдай Израильдің Ливандағы Хезболла нысандарына ауқымды соққыларын тудырған.
Премьер-министр Салам Хезболланың әскери қызметін тоқтатып, оның рөлін тек саяси салаға шектеу қажеттігін атап өтті. Ол қарулы күштерден заңсыз әскери әрекеттердің алдын алуды талап етті.
Салам 2024 жылғы атысты тоқтату келісіміне адал екенін білдіріп, келіссөздерді қайта бастауға қолдау көрсетті. Бұған дейін билік елдің қауіпсіздігі мен бірлігіне қауіп төндіретін әрекеттерге жол берілмейтінін мәлімдеген.
Ливан басшылығының бұл мәлімдемелері Израиль мен Хизболла арасындағы шиеленіс жалғасып жатқан кезеңде жасалды. Израиль өз солтүстік аймақтарын қорғау мақсатында Хизболла нысандарына қарсы соққыларды күшейтіп, Ливанның оңтүстігіндегі әскери қатысуын арттырып жатыр.
Сейсенбі күні Израиль әскери-әуе күштері Бейруттың оңтүстігіндегі Дахия аймағы мен Ливанның оңтүстігіндегі бірнеше нысандарға, оның ішінде Хезболланың командалық пункттері мен қару-жарақ қоймаларына соққы жасады. Хезболла өз кезегінде Израильдің солтүстігін зымырандар мен ұшқышсыз ұшақтар арқылы атқылауды жалғастырды.
Осыған дейін хабарлағанымыздай, Израиль Ливанда шабуыл операциясын бастады.