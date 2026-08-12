Израиль мен Венесуэла 17 жылдық үзілістен кейін консулдық қарым-қатынасын қалпына келтірді
АСТАНА.KAZINFORM - Екі ел қарым-қатынасындағы өзгеріс бірқатар Латын Америкасы елдерінің сыртқы саясатындағы ауқымды өзгерістерге байланысты өрбіді.
Израиль мен Венесуэла араға 17 жыл салып консулдық қарым-қатынасын қалпына келтіруге келісті.
The Times of Israel басылымының хабарлауынша, келісім екі елдің сыртқы істер министрлері Гидеон Саар мен Феликс Пласенсия арасындағы келіссөздердің нәтижесі болды.
Тараптар екі ел азаматтарына консулдық қызмет көрсету үшін үйлестіру механизмін құрады. Алайда, шешімде дипломатиялық қарым-қатынасты толық қалпына келтіру немесе елшілік ашу мәселесі әлі қарастырылмаған.
Бірлескен мәлімдемеде екі үкімет Венесуэладағы еврей қауымдастығының маңыздылығын атап өтіп, оны екі ел арасындағы тарихи достық көпірі деп атады. Израиль мен Венесуэла маусым айындағы жойқын жер сілкінісінен кейін басталған техникалық ынтымақтастықты жалғастыруға келісті. Елдер арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 2009 жылы Венесуэла президенті Уго Чавестің тұсында үзілген. Каракас Израиль елшісін Газа секторындағы Израильдің әскери операциясы кезінде қуып жіберді, содан кейін екіжақты ресми байланыстар қысқартылды.
Биыл Венесуэла билігі ауысқаннан кейін біртіндеп жақындасуға жағдай туды. Николас Мадуро биліктен кеткеннен кейін Дельси Родригес президент қызметіне кірісті, ал жаңа басшылық Каракастың бірқатар сыртқы саяси байланыстарын қайта қарастыра бастады.
Маусым айында Венесуэлада болған екі жер сілкінісінен кейінгі ынтымақтастық қосымша серпін берді. Израиль төтенше жағдайлар қызметіне кәсіби көмек көрсету және қалпына келтіру жұмыстарына қатысу үшін елге гуманитарлық миссия жіберді.
Шілде айында миссия алдында сөз сөйлеген Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху олардың жұмысы тек зардап шеккен аудандарды қалпына келтіруге ғана емес, сонымен қатар екі ел арасындағы қарым-қатынасқа да үлес қосатынын мәлімдеді.
Каракаспен жақындасу Израиль мен Латын Америкасының басқа да бірқатар елдері арасындағы қарым-қатынастың өзгеруіне байланысты жүзеге асты. Осылайша, президент Хавьер Милейдің басшылығымен Аргентина Израильмен саяси байланысын айтарлықтай нығайтты.
Колумбияда да біраз өзгеріс болды, ол президент Густаво Петроның тұсында 2024 жылы Израильмен дипломатиялық қарым-қатынасын үзді. Елдегі билік ауысқаннан кейін жаңа басшылық екіжақты байланысты қалпына келтіру бағытын белгіледі.
Осыған дейін АҚШ-тың қолдауымен Венесуэлада билік пен оппозиция келіссөзге кіріскені туралы жаздық.