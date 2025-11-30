Израиль Оңтүстік Ливанды ұшқышсыз аппаратпен атқылап, бітімді тағы бұзды
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль Ливандағы атысты тоқтату режимін тағы бұзып, елдің оңтүстігіндегі Хадаса (Hadatha) ауданына ұшқышсыз ұшу аппаратымен соққы жасады, деп хабарлайды ИРНА.
ИРНА мәліметінше, Израильдің Ливанға қарсы агрессиясы 2024 жылғы 1 қазанда басталған. Екі айдан кейін, 2024 жылғы 27 қараша, сәрсенбі күні АҚШ-тың арағайындығымен атысты тоқтату туралы келісім жасалған. Алайда Израиль бұл келісімнің талаптарын жүйелі түрде бұзып келеді.
Келісім ережелеріне сәйкес, израильдік әскери бөлімшелер 60 күн ішінде Оңтүстік Ливан аумағынан толық шығуы тиіс еді. Соған қарамастан, халықаралық құқық нормаларына қайшы түрде Израиль бұл аймақтағы бес стратегиялық нүктеде әскерін ұстап қалып, өз күштерін шығарған жоқ.
Бұған дейін хабарланғандай, Израиль әскери-әуе күштерінің Бейруттың оңтүстік маңына жасаған әуе соққысы салдарынан «Хезболла» ұйымының жоғары лауазымды мүшесі қаза тапқан. Бұл – бірнеше айлық бітімнен кейінгі алғашқы осындай шабуыл.
Материал серіктес агенттік ИРНА тарапынан Kazinform үшін ұсынылды.