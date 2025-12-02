Израильде SMS жазған жүргізушілерге $3000 көлемінде айыппұл салу ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM — Ел үкіметі жолдағы құқықбұзушылықтарға, оның ішінде көлік жүргізу кезінде телефон қолдануға қатысты жазаларды күшейтуді жоспарлап отыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Израильдің көлік министрі Мири Регев көлікпен кетіп бара жатқан кезінде мәтіндік хабарлама жібергені үшін 10 000 шекельге (шамамен 3000 доллар) дейін айыппұл салу жоспары бар екенін жариялады.
Ол бұл туралы дүйсенбі күні Yedioth Ahronoth жаңалықтар тобы ұйымдастырған көлік, энергетика және инфрақұрылым конференциясында айтты.
Министрдің сөзінше, полиция айыппұлды дереу салып отырады, іс сотқа жіберілмейді.
— Егер полиция жүргізушіні хабарлама жазып отырған сәтінде ұстаса, оған дереу 10 000 шекель айыппұл салынады. Ол сотқа бармайды. Қайталанған жағдайда көлік тәркіленеді, — деп келтірді министрдің сөзін Ynet басылымы.
Регев жол апаттарының көбеюін жүргізушілердің әрекетімен байланыстырды.
— Жол апаттарының 80 пайызы — адами фактордан болады, — деді ол.
Бұған шаршау, мас күйінде көлік жүргізу және мобильді телефонды қолдану секілді факторлар кіреді. Биыл Израиль жолдарында 400-ден астам адам қаза тапты.
Ұсынылатын бастамада айыппұл тек телефон қолдануға ғана емес, жолақтарды кесіп өту, бағдаршамның қызыл түсінен өту және мас күйінде көлік жүргізу сияқты құқықбұзушылықтарға да қатысты болады. Ұсыныс Кнессеттегі экономикалық комиссияға қарауға жіберіледі.
— Мен жол апаттары үшін жауапкершілікті сезінбейтін адамдарға сабақ боламын. Дегенмен жүргізушілердің жауапкершілігін арттыру — жалғыз жол, — деді министр.
Ол полиция мен Израиль әділет министрлігі ең қауіпті құқықбұзушылықтар тізімін әзірлеп, жолда бақылау жүргізетін мобильді топтарды ұйымдастыратынын айтты.
«Маарив» басылымына берген сұхбатында Регев жүргізушілерді кептелісте тұрған кезде «қоғамдық көлікті пайдалануға» шақырды.
Сонымен қатар, ол автобус және теміржол желілерін кеңейту министрліктің басты басымдықтарының бірі болып қала беретінін айтты.
