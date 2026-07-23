Израильде түрмелерді күзетуге қолтырауындар тартылмақ
АСТАНА. KAZINFORM — Израильде түзеу мекемелерінің қауіпсіздігін күшейтуге бағытталған ерекше жоба жүзеге асырыла бастады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Таяу Шығыстағы меншікті тілшісі.
Елдің оңтүстігіндегі Кциот түрмесінің бір корпусының айналасында арнайы ор қазу жұмыстары басталды. Мұнда ХАМАС қозғалысының мүшелері мен қауіпсіздікке қатысты істер бойынша сотталған өзге де палестиналық тұтқындар жазасын өтеп жатыр.
Ynet пен The Times of Israel басылымдарының мәліметінше, құрылыс жұмыстары қазірдің өзінде басталған. Бұл жобаның іске асырылып жатқанын Израильдің Ұлттық қауіпсіздік министрлігі де растады.
Жобаның бастамашысы — Израильдің ұлттық қауіпсіздік министрі Итамар Бен-Гвир. Оның жоспарына сәйкес, Ніл қолтырауындары жіберілетін орлар түрмеден қашудың алдын алатын қосымша қорғаныс құралы әрі тұтқындарға психологиялық әсер ету тәсілі болмақ.
Israel begins digging crocodile moats around Palestinian detainees at notorious Negev prison— The Cradle (@TheCradleMedia) July 22, 2026
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Israel has begun excavating a 170-meter trench to be filled with Nile crocodiles around a wing of Ketziot Prison in the southern Negev (Al-Naqab), where Palestinian detainees are held… pic.twitter.com/N6litvl0ot
Жобаны жүзеге асыру үшін Израильдің қоршаған ортаны қорғау министрі Идит Сильман жуырда Ніл қолтырауынының құқықтық мәртебесін өзгертіп, оны «қолға үйретілген жабайы жануарлар» санатына енгізді. Соның арқасында бұл жануарларды пилоттық жоба аясында түзеу мекемелерінде пайдалануға мүмкіндік туды.
Environmental Protection Minister Idit Silman, of Likud, reclassified the Nile crocodile as a “tended” wild animal this week, paving the way for their use in the penitentiary system according to the wishes of National Security Minister Itamar Ben Gvir.— The Times of Israel (@TimesofIsrael) July 18, 2026
Ben Gvir’s proposal… pic.twitter.com/uTRaIt6OY6
Орларды салуға 21 млн шекель (шамамен 3,3 млрд теңге) бөлінді.
Бен-Гвир кеңсесінің мәліметінше, жоба қазірдің өзінде іске асыру кезеңіне өткен.
— Мұны әзіл деп ойлағандар қателесті, — деп мәлімдеді ведомство өкілдері.
Жергілікті биліктің хабарлауынша, ор түрме аумағының ішінде салынып жатыр және сырттан көрінбейді. Ұлттық қауіпсіздік министрлігі қолтырауындарды күтіп-бағу мен ұстаудың егжей-тегжейлі жоспары әзірленгенін мәлімдеді.
Израиль БАҚ-тарының мәліметінше, бауырымен жорғалаушылар орналастырылатын ордың ұзындығы шамамен 170 метр болады. Әзірге оған шынымен қолтырауындар жіберіле ме, жоқ па — белгісіз. Дегенмен, қажетті инфрақұрылым қазірдің өзінде салынып жатыр.
Сонымен қатар бұл бастама Израильдің Табиғат және ұлттық парктер басқармасының сынына ұшырады. Мамандардың пікірінше, қолтырауындарды түрме күзетінің бір бөлігі ретінде пайдаланудың ғылыми әрі кәсіби негізі жоқ. Сондай-ақ мұндай жоба адамдар мен қоршаған орта үшін қауіп төндіруі мүмкін.
Ніл қолтырауындары тарихи тұрғыда қазіргі Израиль аумағында мекендегенімен, XX ғасырдың басында табиғаттан жойылып кеткен. Қазір бұл жыртқыштар тек арнайы фермалар мен хайуанаттар бақтарында ғана ұсталады.
Соңғы жылдары сондай фермалардың бірі қолтырауын саудасына тыйым салынғаннан кейін және бұл жануарлар қорғалатын түрлер қатарына енгізілген соң елеулі қаржылық әрі ұйымдастырушылық қиындықтарға тап болған.
Бұған дейін Қытайда су тасқыны кезінде фермадан 75 қолтырауын қашып кеткені белгілі болды.