Израильдің әскери ұшақтары Ливанның оңтүстігіне әуе соққыларын жасады
АСТАНА. KAZINFORM — Израиль авиациясы Ливанның оңтүстігіндегі Ансар мен Зарария елді мекендерінің арасындағы аумаққа, сондай-ақ Серире мен Баруз елді мекендері маңындағы Литани өзенінің арнасына соққылар жасады, деп хабарлайды Aнадолы.
Ливанның мемлекеттік ақпарат агенттігі NNA-ның хабарлауынша, бұдан бөлек, Израильдің әскери ұшақтары Басалия, Кафр-Мальки және Махмудия елді мекендерін, сондай-ақ Лувейза елді мекенінің маңындағы Шетта өзенінің арнасын да шабуылдаған.
Әлеуметтік желілерде жарияланған бейнежазбалар мен фотосуреттерде соққы жасалған аймақтар үстінен қалың түтіннің көтерілгені көрінеді.
Ливан билігі әзірге аталған шабуылдарға қатысты ресми түсініктеме берген жоқ, сондай-ақ құрбандар туралы ақпарат та жарияланбады.
Израиль армиясының баспасөз қызметі Ливанның оңтүстігіндегі түрлі аудандарда «Хезболлаға» тиесілі деп болжанатын нысандардың жойылғанын мәлімдеді.
Соққы жасалған нысандардың қатарында «Хезболланың» жаттығу лагерьлері, қару сақтауға пайдаланылған делінетін жерасты туннельдері, зымыран ұшыру алаңдары және басқа да әскери объектілер аталды.
Израиль «Хезболланы» атысты тоқтату режимін бұзды деп айыптап, шабуылдардың жалғасатынын ескертті.
Kazinform агенттігінің меншікті тілшісінің хабарлауынша, Ливан бағыты бойынша жағдайдың ушығуы одан әрі эскалацияға жол бермеу әрекеттері аясында қатаң саяси мәлімдемелермен қатар жүріп отыр.
Бұған дейін Ливан президенті Джозеф Аун сейсенбі күні Израильдің елдің оңтүстігі мен шығысындағы бірқатар елді мекендерге, сондай-ақ Сайда қаласына жасаған әуе соққыларын айыптаған болатын.
Оның айтуынша, бұл әрекеттер жағдайдың ушығуына жол бермеуге бағытталған күш-жігерді әлсіретеді.