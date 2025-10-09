Johnson & Johnson зейнеткердің өлімі ісі бойынша шамамен 1 млрд доллар төлеуге міндеттеді
Лос-Анджелес соты 2021 жылы мезотелиомадан қайтыс болған Мэй Мурдың отбасына өтемақы төлеуді міндеттеді. Johnson & Johnson соңғы сот қарауында оның тальк негізіндегі балаларға арналған ұнтағы қатерлі ісік тудырғаны үшін айыпты танылды.
Сол жылы отбасы Johnson & Johnson тальк өнімдерінде асбест талшықтары бар екенін сендіріп, оның қатерлі ісіктің сирек кездесетін түрін тудырды деп сотқа шағым түсірді. Алқабилер сот құжаттарына сәйкес компанияға 16 млн доллар өтемақы және 950 млн доллар айыппұл төлеуін міндеттеді.
Үкім апелляция жағдайында азайтылуы мүмкін, өйткені АҚШ Жоғарғы соты жазалау шығыны әдетте өтемақы сомасынан тоғыз еседен аспауы керек деп қаулы етті.
Johnson & Johnson сот ісі жөніндегі вице-президенті Эрик Хаас мәлімдемесінде компания сот үкімін «өте ауыр және конституцияға қайшы» деп атап, дереу апелляцияға беруге ниетті екенін хабарлады.
Компания өз өнімдерінің қауіпсіз, құрамында асбест жоқ және қатерлі ісік тудырмайтынын мәлімдейді. Бұл Johnson & Johnson-ның қатерлі ісік пен оның нәресте ұнтағы арасындағы байланысы туралы соттан кейін отбасына өтемақы төлеуге бұйырылған бірінші жағдай емес. 2016 жылы Миссури штатының соты аналық без обырынан қайтыс болған Жаклин Фокстың отбасына 72 млн доллар төлеуін қаулы етті.
Бұған дейін Johnson & Johnson қатерлі ісікке қатысты шағымдарды өтеу үшін 6,5 млрд доллар төлейтінін жазған едік.