    20:20, 06 Тамыз 2025 | GMT +5

    Jüregımnıñ Jeñımpazy: Астанада донорлықты қолдауға арналған жүгіру-фестивалі өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM – 10 тамыз, жексенбі күні таңғы 5:30-дан бастап ЭКСПО аумағында «Jüregımnıñ Jeñımpazy» жүгіру-фестиваліне қатысу үшін 5000-нан астам адам жиналады. Іс-шара ағза трансплантациясын күтіп жүрген пациенттерге қолдау көрсету мақсатында өтеді, деп хабарлайды Астана қаласы әкімдігінің ресми сайты.

    жүгіру
    Фото: Ақмола облысы әкімдігі

    «Бұл жай ғана спорттық шара емес, донорлық тақырыбына деген қоғам көзқарасын өзгертетін бастама», – дейді жүгіруді ұйымдастырушылар – Heart Center Foundation қоғамдық қоры.

    Фестиваль 5:30-дан бастап жұмысын бастайды, ал жүгіру 7:00-де басталады.

    Қатысушылар үшін жанды музыка, зумба, флешмоб, фудкорт, жәрмеңке, шеберлік сабақтары және сыйлықтар ұтысы ұйымдастырылады.

    Хэдлайнерлер – KOBA және Дастан Оразбеков.

    Фестиваль қалашығы ЭКСПО аумағындағы Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған монумент маңында орналасады.

    Таңғы 5:30-да қалаған барлық адам жүгіруге дайындалу және күні бойы қуат алу үшін йога бойынша таңғы шеберлік сабағына қатыса алады.

    Жүгіру басталуы ұйымдастырушылардың құттықтау сөзінен кейін сағат 7:00-ге жоспарланған. 

    Барлығы үш қашықтық ұсынылады – 10 км, 3 км және 1 км.

    Тіркелу үшін мынау сілтемеге өту керек.

    Айта кетейік, елімізде жүз адамға донорлық жүрек қойылды.

    Тегтер:
    Астана Спорт Донор
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
