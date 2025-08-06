Jüregımnıñ Jeñımpazy: Астанада донорлықты қолдауға арналған жүгіру-фестивалі өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – 10 тамыз, жексенбі күні таңғы 5:30-дан бастап ЭКСПО аумағында «Jüregımnıñ Jeñımpazy» жүгіру-фестиваліне қатысу үшін 5000-нан астам адам жиналады. Іс-шара ағза трансплантациясын күтіп жүрген пациенттерге қолдау көрсету мақсатында өтеді, деп хабарлайды Астана қаласы әкімдігінің ресми сайты.
«Бұл жай ғана спорттық шара емес, донорлық тақырыбына деген қоғам көзқарасын өзгертетін бастама», – дейді жүгіруді ұйымдастырушылар – Heart Center Foundation қоғамдық қоры.
Фестиваль 5:30-дан бастап жұмысын бастайды, ал жүгіру 7:00-де басталады.
Қатысушылар үшін жанды музыка, зумба, флешмоб, фудкорт, жәрмеңке, шеберлік сабақтары және сыйлықтар ұтысы ұйымдастырылады.
Хэдлайнерлер – KOBA және Дастан Оразбеков.
Фестиваль қалашығы ЭКСПО аумағындағы Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған монумент маңында орналасады.
Таңғы 5:30-да қалаған барлық адам жүгіруге дайындалу және күні бойы қуат алу үшін йога бойынша таңғы шеберлік сабағына қатыса алады.
Жүгіру басталуы ұйымдастырушылардың құттықтау сөзінен кейін сағат 7:00-ге жоспарланған.
Барлығы үш қашықтық ұсынылады – 10 км, 3 км және 1 км.
Тіркелу үшін мынау сілтемеге өту керек.
Айта кетейік, елімізде жүз адамға донорлық жүрек қойылды.