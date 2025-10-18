Қақтығысты тоқтату мүмкіндігі: Зеленский мен Трамп не дейді
ВАШИНГТОН. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Украина президенті Владимир Зеленскийді Ақ үй алдында қарсы алды. Олар сәлемдесіп, журналистердің сұрақтарына жауап берді, деп хабарлайды ВВС.
Кездесу барысында Украина президенті Владимир Зеленский Киевтің АҚШ-қа «мыңдаған» украиналық дрондарды беруге дайын екенін, ал оның орнына Tomahawk қанатты зымырандарын алғысы келетінін айтты. Ол қазіргі заманғы соғыстарда ұшқышсыз аппараттардың (БПЛА) көп болуы қажет екенін атап өтті.
Дональд Трамп украин дрондарын «өте жақсы» деп бағалады. Сонымен қатар, ол АҚШ-тың өзі де Tomahawk және басқа да зымырандарға мұқтаж екенін айтты, бірақ Зеленскийдің ұсынысын талқылауға дайын екенін жеткізді.
Журналистер Трамптан Мажарстанда Ресей президенті Владимир Путинмен өтетін кездесу туралы сұрады.
АҚШ президенті Мажарстан премьер-министрі Виктор Орбанды мақтады.
— Мажарстан — қауіпсіз ел, олар өте жақсы жұмыс атқарып жатыр. Виктор Орбан — өз елін басқару жағынан өте жақсы көшбасшы. Басқа елдерде кездесетін көптеген мәселе ол жақта жоқ. Ол жақсы ұйымдастырушы болады деп ойлаймын, — деді Трамп.
Кейін журналистер Трамптан бұл кездесуде Зеленский бола ма деп сұрады. Ол бұл сұрақтың әлі нақты шешілмегенін айтып, Путин мен Зеленскийдің арасында пікір қайшылығы бар екенін жеткізді.
— Біз барлық тараптың өздерін жайлы сезінгенін қалаймыз, — деді Трамп. — Біз үшжақты кездесу өткізуді жоспарлап отырмыз, бірақ, мүмкін, әрқайсымен жеке-жеке кездесеміз. Меніңше, екіжақты кездесу болуы ықтимал.
ТАСС агенттігінің хабарлауынша, сонымен қатар Трамп Үндістанның Ресейден мұнай сатып алуды толық тоқтататынын мәлімдеді.
— Үндістан енді Ресейден мұнай сатып алмайды, — деді ол Ақ үйде Владимир Зеленскиймен кездесуде. — Олар (үндістер) қазірдің өзінде [сатып алу көлемін] азайтып жатыр. Олар бұл үрдістен кетіп жатыр. Бұрын олар [Импортталатын үнді мұнайының] 38%-ын Ресейден алатын, енді ондай болмайды.
АҚШ президенті сондай-ақ АТЭС саммитінде Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен кездесу жоспары сақталып отырғанын мәлімдеді.
— Біз бірнеше аптадан кейін Оңтүстік Кореяда кездесеміз, — деді Трамп.
Бұдан бөлек АҚШ басшысы Қытай төрағасы Си Цзиньпинмен кездесуіне дейін қақтығыстың (Украинадағы) аяқталатынына үміт білдірді.
Журналистер одан алдағы бірнеше апта ішінде Оңтүстік Кореяда өтетін АТЭС саммиті аясындағы кездесуде Си Цзиньпиннен Украинадағы қақтығысты реттеуге көмектесуді сұрай ма деп сауал жолдады.
— Мен бұл мәселені талқылаймын. Бірақ маған Украинадағы қақтығыс сол кездесу өткенге дейін аяқталса өте жақсы болар еді. Менің ойымша, егер тараптар икемділік танытса... соғысты жылдам аяқтай аламыз деген үміт бар, — деді АҚШ президенті сөйлемін толық аяқтамай.
Еске салсақ, осыған дейін Владимир Зеленский Вашингтонға барғанын жазған едік. Ол алдымен АҚШ-тың қорғаныс және энергетика компанияларының өкілдерімен, одан кейін президент Дональд Трамппен кездесетіні айтылды.