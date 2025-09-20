Қала күні: Көктөбенің аспалы жолы алматылықтарға тегін болады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Бүгін Алматы тұрғындары мен қонақтарына қала күні мерекесіне орай ерекше сый жасалды.
Сағат 16:00-ден бастап «Көктөбеге» көтерілетін аспалы жол тегін болады. Бұл қала тұрғындары мен қонақтарының тау басына көтеріліп, музыкалық кештің куәсі болуға жол ашады.
Ал сағат 18:00-де «Көктөбе» саябағының сахнасында классикалық музыкаға арналған халықаралық фестиваль – «Көктөбе опера – 2025» шымылдығын түрмек. Алматылықтар Зарина Алтынбаева, Расул Жармағамбетов, Жәмила Баспанова, Балуан Беркенов, Оксана Давыденко, Нұржан Бәжекенов, Венера Алпысбаева және Марина Алтухова сынды белгілі опера шеберлері өнер көрсетеді.
– «Салтанат» би ансамблінің әсерлі қойылымдары, Il canto квартеті мен дирижёр Алексей Беляков басқарған симфониялық оркестрдің өнері кештің көркін кіргізеді. Фестивальдің арнайы қонақтары испандық тенор Энрике Феррер және жапон балеринасы Ариса Хасимото, - деп хабарлады әкімдіктен.
Концертке кіру тегін.
